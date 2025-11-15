¿A qué hora es la pelea de Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena HOY en UFC 322?

Llegó el día en el que se verán las caras Islam Makhachev y Jack Della Maddalena en UFC 322. El ruso y el australiano estarán sobre el mismo octágono con el título del peso wélter en juego, acompañados de una cartelera plagada de algunas de las estrellas más importantes del deporte. En Nueva York, se espera una velada de primer nivel que cerrará con una contienda que tiene muchas expectativas por cumplir.

Aunque la velada se desarrollará en un lugar céntrico de Estados Unidos, la realidad es que la compañía decidió optar por un horario más bien tardío en el que las contiendas se extenderán hasta bien entrada la noche en gran parte de Latinoamérica. En ese sentido, habrá que hacerse paciencia antes de que llegue la pelea entre Islam y Jack.

Horario estimado para la pelea entre TIslam Makhachev y Jack Della Maddalena

Se espera que la pelea estelar de UFC 322 entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena llegue para las 23:00hs del Centro de México, 00:00hs en Bogotá y 02:00hs en Buenos Aires. Antes de esto, se podrá disfrutar de múltiples combates con todo tipo de protagonistas dentro de la jaula para amenizar el ambiente de la mejor manera.

Della Maddalena tiene en su poder el trono del peso wélter que le arrebato a Belal Muhammad en mayo. Desde entonces, parecía escrito que se enfrentaría a un Islam que dejó el barco de las 155 libras para mudarse a las 170 con el objetivo de darle descanso a su cuerpo de los exigentes cortes de peso y de demostrar que tiene lo necesario para continuar con su estatus de figura de primer nivel en la organización.

