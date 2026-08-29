¿A qué hora es la pelea de Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong HOY en UFC?

Repasa el momento en el que se espera que el chino y el ruso hagan su aparición en escena.

El futuro del peso gallo de UFC estará en juego en China. En Asia, se medirán Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong con la misión de conseguir una victoria fundamental en las 135 libras que los deje a un paso de pelear por el título en su siguiente presentación. A continuación, repasa el horario en el que se espera que llegue la acción estelar del sábado 29 de agosto.

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Umar pondrá en juego su prestigio ante el chino que busca conseguir lo que tanto desea, decidido a demostrar que puede ser uno de los peleadores más completos y peligrosos de la división. Aunque el favoritismo por Umar es un pco alto, lo cierto que Song no tiene nada que perder, por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong

En China, la acción comenzará un tanto más temprano de lo habitual, por lo que se imagina que el duelo entre Nurmagomedov y Yadong puede llegar para las 04:00hs del Centro de México, 05:00hs de Bogotá y 07:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente.

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En síntesis