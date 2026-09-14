¿Messi e Inter Miami reciben su primera "ayudita"?

Este miércoles 16 de septiembre se juega la Campeones Cup entre Cruz Azul e Inter Miami. El conjunto mexicano llega ahí después de haber conseguido el título en la Concacaf Champions Cup, mientras que los de la MLS aparecen en este duelo por ser los actuales campeones de la Major League Soccer. Sin embargo, los celestes llegan con desventaja.

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Mucho se ha hablado de las supuestas “ayudas” tanto de la FIFA como de la liga de Estados Unidos para con Lionel Messi, que aunque nunca se han comprobado, siguen siendo las especulaciones entre mexicanos y aficionados de otros países. Es por ello, que ante la más mínima cosa “rara” que suceda, los seguidores apuntan a este tipo de comentarios.

¿Qué pasó con Cruz Azul?

Ahora le habría tocado a La Máquina ser los supuestos verdugos y es que este lunes realizarían su viaje a Miami desde el AIFA, pero el avión que se les había otorgado para que pudieran viajar no cumplía con las especificaciones del peso, por lo que ahí tuvo que irse parte del staff con algunos directivos, mientras que los jugadores se quedaron.

De acuerdo con la información de Adrián Esparza Oteo, el equipo estaría durmiendo cerca del AIFA para que este martes pueda viajar a las 10:00 horas del centro de México. El tema es que para disputar un encuentro, deberían estar en la sede 48 horas antes del partido, pero no se cumplirían en caso de que viajen un día antes.

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Las mismas fuentes han mencionado que estarían pensando en reprogramar el encuentro que está fijado para este miércoles a las 18:00 horas del centro de México. Pero hasta el momento no se ha confirmado nada oficial. Por tanto, el equipo de casa ya tiene la ventaja de tener más descanso, mientras que los celestes aún tendrían que esperar el vuelo y ver si retrasan el partido.

¿No tienen solución?

De acuerdo con David Medrano, hasta las 20:00 horas del centro de México el equipo celeste no habría encontrado un avión para que se puedan ir el día de mañana.

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En síntesis