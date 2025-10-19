Así quedó el ranking de UFC luego de la victoria de Brandan Allen sobre Reinier de Ridder

Se cerró una nueva jornada de UFC que dejó mucho para analizar teniendo en cuenta lo que significó la pelea estelar. En Vancouver, este sábado 18 de octubre se midieron Reiner de Ridder y Brendan Allen en el peso mediano y la contienda sirvió para aclarar el futuro.

Publicidad

Publicidad

ver también UFC ganó la pelea de 2025 ante el boxeo por esta razón

La victoria terminó quedando en manos del estadounidense por la vía del nocaut técnico en el cuarto asalto. De Ridder decidió no salir a competir en la última vuelta, por lo que la contienda finalizó de manera instantánea. En ese sentido, el ranking de la división de modificó de manera significante de cara a lo que sigue.

En la previa del duelo de Ridder aparecía como el cuarto mejor ubicado en la categorías, mientras que Allen se ubicaba noveno. Ahora, el norteamericano se quedará con la posición del europeo y se posiciona como un firme candidato a acercarse a una oportunidad titular, mientras que el neerlandés desciende a la quinta colocación, perdiendo un poco del protagonismo que había adquirido.

El monarca es el reciente campeón Khamzat Chimaev. En el primer lugar aparece Driccus Du Plessis, mientras que el podio lo completan Nassourdine Imavov y Sean Strickland. A la fiesta se sumó Allen para sumarle el punto justo de ferocidad que necesitaba la categoría para volver a ser competitiva como se espera siempre.

Publicidad

Publicidad

Ranking completo del peso mediano de la UFC: