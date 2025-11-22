Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Arman Tsarukyan sobre Dan Hooker

Todos esperaban que sucedería algo de tal forma. Arman Tsarukyan se enfrentó a Dan Hooker este sábado 22 de noviembre en una edición de UFC Fight Night con la obligación de obtener una victoria contundente, capaz de mantenerlo en la discusión titular con el campeón Ilia Topuria. El armenio se impuso con contundencia y el ranking de las 155 libras está que arde.

Apenas dos asaltos necesitó Tsarukyan para demostrar la enorme supremacía que es capaz de imponer sobre un protagonista como Hooker. En el segundo asalto, Arman llevó a la lona a su rival y lo sometió con una brutalidad digna de alguien que tiene sed de campeonar. Por eso, tras al triunfo se aseguró permanecer en el primer puesto de la clasificación.

El podio de las 155 libras por debajo del monarca Topuria, lo completan Charles Oliveira y Max Holloway. Aunque se trata de protagonistas con un largo recorrido y mucha experiencia, lo cierto es que el peso ligero continúa entregando la misma emoción de siempre, con figuras de todo tipo que se disputan un trono muy difícil de mantener.

De esta manera, el futuro del peso ligero se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

Ranking completo del peso ligero de la UFC: