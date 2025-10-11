Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Charles Oliviera sobre Mateusz Gamrot

Una presentación muy esperada en la parte final del año era la que finalmente tuvo Charles Oliveira en UFC Río. El brasileño volvió a luchar ante su gente para intentar recuperarse de la dura derrota sufrida ante Ilia Topuria a finales de junio. Su regreso cumplió con lo esperado y se quedó con una contundente victoria ante el duro Mateusz Garros que le permitió continuar con su buena posición en el peso ligero.

Publicidad

Publicidad

ver también Sigue vigente: Charles Oliveira obtuvo una victoria contundente en UFC Río y sueña con el título

Lo que más desea Oliveira es volver a tener una oportunidad titular antes de retirarse de manera definitiva, por lo que el hecho de dejar atrás este tipo de rivales es fundamental para recuperar confianza y demostrarle a la compañía que puede obtener contiendas grandes en el corto plazo.

Antes de la pelea, Charles aparecía en el cuarto lugar de la clasificación de las 155 libras y allí se quedará. El triunfo no le permite escalar ubicaciones, mientras que la derrota hubiese sido catastrófica pensando en un posible descenso.

La categoría está sumamente igualada. Con Topuria como el campeón a la espera de la confirmación de su próximo rival, Oliveira ya lanzó su advertencia de querer enfrentar a Max Holloway con el título BMF en juego, combate que podría servir para posicionar a un nuevo retador a la corona en 2026. Todo por definirse.

Publicidad

Publicidad

Ranking completo del peso ligero de la UFC: