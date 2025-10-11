Es tendencia:
Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Charles Oliviera sobre Mateusz Gamrot

Repasa la información más destacada sobre una de las divisiones más competitivas de la compañía.

Por Lucas Lescano

LAS VEGAS, NEVADA – JUNE 28: Charles Oliveira of Brazil looks on during a lightweight title bout at UFC 317 at T-Mobile Arena on June 28, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ian Maule/Getty Images)
Una presentación muy esperada en la parte final del año era la que finalmente tuvo Charles Oliveira en UFC Río. El brasileño volvió a luchar ante su gente para intentar recuperarse de la dura derrota sufrida ante Ilia Topuria a finales de junio. Su regreso cumplió con lo esperado y se quedó con una contundente victoria ante el duro Mateusz Garros que le permitió continuar con su buena posición en el peso ligero.

Lo que más desea Oliveira es volver a tener una oportunidad titular antes de retirarse de manera definitiva, por lo que el hecho de dejar atrás este tipo de rivales es fundamental para recuperar confianza y demostrarle a la compañía que puede obtener contiendas grandes en el corto plazo.

Antes de la pelea, Charles aparecía en el cuarto lugar de la clasificación de las 155 libras y allí se quedará. El triunfo no le permite escalar ubicaciones, mientras que la derrota hubiese sido catastrófica pensando en un posible descenso.

La categoría está sumamente igualada. Con Topuria como el campeón a la espera de la confirmación de su próximo rival, Oliveira ya lanzó su advertencia de querer enfrentar a Max Holloway con el título BMF en juego, combate que podría servir para posicionar a un nuevo retador a la corona en 2026. Todo por definirse.

Ranking completo del peso ligero de la UFC:

  • Ilia Topuria (campeón)
  • 1. Islam Makhachev (subió a los wélter)
  • 2. Arman Tsarukyan
  • 3. Max Holloway
  • 4. Charles Oliveira
  • 5. Justin Gaethje
  • 6. Dan Hooker
  • 7. Paddy Pimblett
  • 8. Mateusz Gamrot
  • 9. Beneil Dariush
  • 10. Rafael Fiziev
  • 11. Renato Moicano
  • 12. Michael Chandler
  • 13. Benoit Saint Denis
  • 14. Grant Dawson
  • 15. Mauricio Ruffy
