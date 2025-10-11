Muchos se preguntaban qué tipo de versión de Charles Oliveira regresaría al octágono de UFC luego de la durísima derrota que había sufrido ante Ilia Topuria el pasado mes de junio, pero ese misterio se terminó por resolver en apenas unos minutos. Con una impresionante sumisión en el segundo asalto, Do Bronxs regresó a la victoria y despejó todo tipo de dudas.

El contrincante de Oliveira en Río de Janeiro fue Mateusz Gamrot, quien había tomado la pelea en corto aviso (menos de un mes de preparación) y que no mucho pudo hacer ante el poder del brasileño. Desde el primer minuto que Charles salió a presionar y no necesitó demasiado trabajo para regresar al triunfo.

La espectacular victoria de Oliveira sobre Gamrot en UFC Río

Sin temor de ir a los intercambios, sabiendo lo que podía conseguir desde allí, Oliveira fue directo a presionar, a buscar un derribo que llegó muy pronto. Aunque intentó finalizar, el primer asalto culminó sin mayores peligros, pero la historia estaba cerca de definirse.

En la segunda vuelta no se modificó la tónica en lo más mínimo y luego de dos minutos de pie, Oliveira volvió a llevar la pelea a la lona, donde encontró un dominio completo y una sumisión que le permitió culminar con éxito un regreso triunfal ante toda su gente.

De esta manera, Charles demostró que sigue teniendo una vigencia pocas veces vistas en el octágono y que está listo para los peces gordos de la división, esos que le pueden permitir volver a tener una oportunidad titular en el futuro. Oliveira seguirá luchando, como de costumbre.