Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Gabriel Bonfim sobre Randy Brown

Aunque este sábado la velada de UFC no fue de la más destacadas de todas, lo cierto es que la acción en Las Vegas sirvió para definir muchas cosas de cara al futuro. En ese sentido, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre cómo ha quedado el ranking de la clasificación más importante del mundo en artes marciales mixtas.

Para empezar hay que decir que el duelo estelar que protagonizaron Gabriel Bonfim y Randy Brown se desarrolló en el peso wélter. Estos dos protagonistas, uno ranqueado en el puesto 14 de las 170 libras y el otro sin clasificación, respectivamente, debían dejarle en claro a la organización que pueden ser bien considerados de cara al futuro.

En ese sentido, quien pareció entenderlo mejor fue Bonfim, quien terminó a Brown en el segundo asalto de manera contundente. Cuando la pelea entraba en terreno de dudas y no saber que ocurriría, fue entonces que el brasileño mandó a la lona a su rival con un fuerte rodillazo al rostro que le fue suficiente al réferi para que detenga las acciones.

De esta manera, no habrá cambios en el ranking, ya que Bonfim defendió con éxito su colocación. Ahora, toda la atención estará centrada en el próximo sábado 15 de noviembre en el que se medirán Jack Della Maddalena e Islam Makhachev en la pelea estelar del UFC 322 que tendrá en juego el cinturón de la categoría wélter.

Ranking completo del peso wélter de la UFC: