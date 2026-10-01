Gilberto Mora da un paso importante en México para estar a disposición de Rafa Márquez contra Estados Unidos

Con Rafael Márquez ya comenzando la preparación para el encuentro contra Estados Unidos, Gilberto Mora da signos positivos a la Selección Mexicana para su retorno a las canchas.

La Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez inició la preparación de cara al compromiso más relevante de la Fecha FIFA correspondiente a septiembre y octubre. El Tri visitará a Estados Unidos el próximo sábado, un enfrentamiento en el que Gilberto Mora podría retornar al esquema titular.

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Tras arrancar como estelar en el primer encuentro de la gira ante Colombia sobre territorio estadounidense, se reportó que el juvenil de 17 años abandonó la cancha con una ligera molestia en el tobillo. Debido a esta situación, la joya de Tijuana realizó trabajo diferenciado en días posteriores sin sumar minutos en el reciente duelo ante Perú el pasado martes.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre la ausencia del volante, Rafa Márquez ofreció detalles sobre su estado físico: “Obviamente quisiera yo tener a Gil Mora todos los partidos, el desgaste, que también lleva alguna molestia que estamos tratando de cuidar…Ya sabe uno lo que puede dar Gil Mora, por eso he querido darle hoy descanso y poder ver a más jugadores en este partido y seguramente estará para el siguiente“.

Gran paso de Gil Mora para volver al equipo

De acuerdo con información de Alejandro Orvañanos para Claro Sports, Gilberto Mora logró completar la práctica del jueves al parejo de sus compañeros. A diferencia de las jornadas previas, el mediocampista no realizó ejercicios de recuperación al margen del grupo, aunque la intensidad exigida se mantuvo en reserva.

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Gilberto Mora lucha por el balón con Kevin Castaño de Colombia.

Dada la relevancia del partido, y tras los dos empates amistosos ante Colombia y Perú que dejaron sensaciones encontradas, el cuerpo técnico del Tri trabaja con la intención de alinear a Mora desde el inicio frente a Estados Unidos. De concretarse, representaría la segunda participación del talento de los Xolos de Tijuana en un Clásico de la Concacaf, luego de disputar 75 minutos en la final de la Copa Oro 2025.

Posible formación de México vs. Estados Unidos

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Gilberto Mora

Erik Lira

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Armando González

Hirving Lozano

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Historial de Rafa Márquez contra Estados Unidos

Si bien se tratará de su primer enfrentamiento ante el conjunto de las barras y las estrellas en su faceta como director técnico, Rafael Márquez buscará inclinar la balanza a su favor. En su etapa como futbolista vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, el “Kaiser” registró un balance de 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas frente al acérrimo rival de la zona.

En síntesis