¿Cuánto dinero ganó Justin Gaethje por su victoria ante Ilia Topuria en UFC Casa Blanca?

La histórica velada de la UFC en los jardines de la Casa Blanca dejó una enorme cantidad de récords batidos y bolsas de dinero espectaculares para sus protagonistas. El choque de unificación en la división de los ligeros no solo paralizó a los fanáticos por la tremenda intensidad de la pelea, sino que también representó uno de los negocios más jugosos de la temporada para los peleadores encargados de cerrar el show.

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La pelea estelar terminó con un desenlace impactante que sacudió al mundo de las artes marciales mixtas. Justin Gaethje se quedó con la victoria y el título absoluto tras vencer a Ilia Topuria por nocaut técnico, debido a que el hispano-georgiano no salió a pelear al quinto asalto por el extremo daño recibido en el cuerpo y las piernas durante los rounds previos.

Los millones que se llevó Justin Gaethje por vencer a Ilia Topuria

A pesar de que la compañía mantiene su política de no revelar los salarios oficiales de forma pública, los analistas de la industria estiman que las ganancias totales de Gaethje para esta cita especial en Washington alcanzaron la suma de 5 millones de dólares. El estadounidense se llevó un premio gigante a su casa, bien ganado tras una de las mejores actuaciones de su carrera.

Esta cifra se sitúa por debajo de los ingresos de su rival debido a que Gaethje no mueve los mismos niveles de audiencia ni de patrocinio comercial que genera el fenómeno de Topuria. De todas maneras, cabe remarcar que este monto es un estimado muy cercano basado en los porcentajes de la transmisión de Paramount+, los bonos especiales por el triunfo y el premio extra por el desempeño de la noche.

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En síntesis