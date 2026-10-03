Con Alex Poatan Pereira: las espectaculares peleas que confirmó UFC

La empresa dirigida por Dana White hizo oficial el lanzamiento de la velada UFC 335 con una cartelera que promete emociones fuertes de principio a fin. El anuncio sacudió por completo a la comunidad de las artes marciales mixtas, ya que incluye choques entre figuras consagradas, la disputa de un cinturón emblemático y el regreso de varios consentidos de la afición.

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El enfrentamiento estelar de la noche tendrá como gran protagonista a Alex Poatan Pereira. Su rival será el temible noqueador ruso Sergei Pavlovich, en un duelo de pegadores que promete no llegar a la decisión de los jueces debido a la potencia de ambos. Será la segunda presentación del brasileño en los pesos pesados tras la polémica derrota ante Ciryl Gane en junio en la Casa Blanca.

En el turno coestelar de la noche, el excampeón Charles Oliveira chocará frente a Diego Lopes en un enfrentamiento 100% brasileño por el título BMF de la categoría de peso ligero. El cruce entre el histórico especialista en sumisiones y el ascendente peleador radicado en México garantiza fuegos artificiales en la jaula.

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La velada también contará con un cruce explosivo dentro de la división de peso mediano entre Joe Pyfer y Bo Nickal. Ambos prospectos estadounidenses buscan dar el salto definitivo hacia la elite de las 185 libras, por lo que esta batalla medirá la verdadera proyección de dos de los luchadores más seguidos por el público norteamericano.

Con estas confirmaciones oficiales, UFC 335 se encamina a convertirse en uno de los eventos más taquilleros y relevantes del calendario. La expectativa de los fanáticos crece día a día tras conocerse que tendrán que esperar hasta el sábado 12 de diciembre para presenciar esta jornada de combates espectaculares en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En síntesis

Alex Pereira subirá a peso pesado para enfrentar a Sergei Pavlovich en UFC 335.

subirá a peso pesado para enfrentar a Sergei Pavlovich en UFC 335. Charles Oliveira y Diego Lopes pelearán por el título BMF en peso ligero.

pelearán por el título BMF en peso ligero. Joe Pyfer y Bo Nickal se enfrentarán en la categoría de peso mediano.