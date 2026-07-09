Conor McGregor regresó: su primera rueda de prensa y sus dichos más fuertes antes de UFC 329

Fiel a su estilo, The Notorious no se guardó nada y dejó frases para el recuerdo, para confirmar que nunca se fue.

La expectativa está en su punto máximo. Por primera vez después de cinco años parece más cierto que nunca que Conor McGregor se subirá al octágono de UFC para pelear y es por esa razón que los aficionados no quieren perderse de ningún detalle. Este miércoles, el irlandés dio la primera conferencia de prensa en el marco del UFC 329 en el que enfrentará a Max Holloway y no dejó tema sin tocar.

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Lo mejor de la primera rueda de prensa de Conor McGregor

Para empezar, Conor llegó fiel a su estilo con un habano en la boca y su clásica caminata. A la hora de comenzar a responder las preguntas, si bien McGregor no estuvo gritón ni llamativo por demás, lo cierto es que tampoco perdió su gracia de mostrarse mejor que cualquiera. En ese sentido, le respondió a Justin Gaethje, reveló detalles de su pasado y más.

“Gaethje tiene el cinturón ligero, pero Holloway lo dejó boca abajo de mala manera. Ni siquiera estoy pensando en eso ahora. Pero bajar otra vez a los ligeros es también otra cosa de la que no estoy tan seguro. Me tienta la triple corona“, expresó Conor sobre Justin luego de que el estadounidense haya afirmado de que le daría una bofetada en caso de verlo, retándolo a compartir el octágono.

Conor McGregor was having the time of his life at UFC 329 media day 💀 pic.twitter.com/2kPf4wUOlK — Happy Punch (@HappyPunch) July 9, 2026

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Vale destacar que el combate se llevará a cabo en el peso wélter, siendo el debut para McGregor y Holloway en las 170 libras. En ese sentido, el irlandés afirmó que se siente en el mejor momento de su carrera tras haber encontrado el camino de Dios y haber dejado el alcohol que durante tanto tiempo perjudicó su carrera.

“No bebía en exceso, si es que bebía, en esa etapa de mi vida. Era un atleta en la cima de mi juego. De repente, hay miles y miles de botellas en mi garaje. ‘Vende esto, Conor: ‘De acuerdo”. Salía de mi propiedad con dos botellas bajo el brazo. Y eso era todo. Dios me dio estas lecciones, eso es todo. Estaba atrapado y enjaulado y es lo que es. Confío en Dios, confío en mi camino“, comentó McGregor sobre su pasado.

En síntesis

Conor McGregor dio su primera conferencia de prensa oficial en el marco del UFC 329 .

dio su primera conferencia de prensa oficial en el marco del . La pelea contra Max Holloway se llevará a cabo en la categoría de peso wélter .

se llevará a cabo en la categoría de . El peleador irlandés se mostró tentado por la posibilidad de conquistar la triple corona.