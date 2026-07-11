Conor McGregor vs. Max Holloway: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO UFC 329

Está todo listo para la tan esperada cartelera de UFC 329. Este sábado 11 de julio se subirán al mismo octágono Conor McGregor y Max Holloway para terminar con una historia que arrastra mucho misterio. Al final del día, el peso wélter se encontrará con una estrella consagrada nueva que busca extender su legado en la compañía y las 170 libras.
El irlandés regresa a la acción tras 5 años de ausencia y lo hará en una pelea nada sencilla. De hecho, Conor se medirá con uno de los favoritos del público, ya que Holloway es capaz de dar show sin importar quien sea su oponente. En ese sentido, el show en Las Vegas parece garantizado para lo que suceda al final del día.
La cartelera contará con grandes estrellas además de McGregor y Holloway. Sin ir más lejos, en el duelo coestelar se medirán Paddy Pimblett y Benoit Saint-Denis en el peso ligero. Este enfrentamiento entre el inglés y el francés promete perfilar a un nuevo retador al título de las 155 libras que ahora está en manos de Justin Gaethje.
De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 17:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Paramount+ de forma exclusiva, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas de nada.
Cartelera completa de la pelea de Islam Conor McGregor vs. Max Holloway
- Alessandro Costa vs. Cody Durden | Peso mosca
– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese | Peso medio
– Horario: a continuación de Alessandro Costa vs. Cody Durden
– Transmisión: Paramount+
- Farid Basharat vs. Ethyn Ewing | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ryan Gandra vs. Zachary Reese
– Transmisión: Paramount+
- Damian Pinas vs. Cesar Almeida | Peso medio
– Horario: a continuación de Farid Basharat vs. Ethyn Ewing
– Transmisión: Paramount+
- Tracy Cortez vs. Wang Cong | Peso mosca femenino
– Horario: a continuación de Damian Pinas vs. Cesar Almeida
– Transmisión: Paramount+
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III | Peso pluma
– Horario: a continuación de Tracy Cortez vs. Wang Cong
– Transmisión: Paramount+
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez | Peso gallo
– Horario: a continuación de Luke Riley vs. Kai Kamaka III
– Transmisión: Paramount+
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison | Peso pesado
– Horario: a continuación de Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez
– Transmisión: Paramount+
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Gable Steveson vs. Elisha Ellison
– Transmisión: Paramount+
- King Green vs. Terrance McKinney | Peso ligero
– Horario: a continuación de Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
– Transmisión: Paramount+
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca
– Horario: a continuación de King Green vs. Terrance McKinney
– Transmisión: Paramount+
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista | Peso gallo
– Horario: a continuación de Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
– Transmisión: Paramount+
- Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett | Peso ligero
– Horario: a continuación de Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
– Transmisión: Paramount+
- Conor McGregor vs. Max Holloway | Peso wélter
– Horario: a continuación de Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett
– Transmisión: Paramount+
¿A qué hora empieza la cartelera de Conor McGregor vs. Max Holloway?
Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 23:00hs.
Horarios de inicio de la cartelera de Conor McGregor vs. Max Holloway según país
- México: 17:00hs
- Colombia – Perú: 18:00hs
- Chile – Estados Unidos: 19:00hs
- Argentina: 20:00hs
- España: 01:00hs
¿Dónde ver la cartelera de Conor McGregor vs. Max Holloway?
Toda la acción podrá ser seguida mediante Paramount+ de manera exclusiva.