Los 18 directores técnicos de los equipos del torneo nacional de la Primera División de México.

El Apertura 2026 de la Liga MX está a punto de iniciar, ya están listos todos los equipos para iniciar el largo camino al título de la Primera División de México, siendo Cruz Azul el campeón defensor tras derrotar en la definición a Tigres UANL.

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Muchos equipos sufrieron el cambio de entrenadores para poder lograr sus objetivos. Varios cambiaron sobre el final del torneo anterior torneo, otros durante el receso y el caso insólito de los últimos días es la abrupta renuncia de Diego Cocca en Atlas aunque ya tiene reemplazo.

Joel Huiqui es el último técnico campeón. [Foto: Getty Images]

A diferencia de otros torneos, México tendrá más representantes del país en los banquillos, con un total de 5 sobre 18: Benjamín Mora (Pachuca), Diego Mejía (Atlético San Luis), Gerardo Espinoza (Puebla), Joel Huiqui (Cruz Azul) y Miguel Herrera (Atlante).

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Por otro lado, apenas la mitad de los equipos mantienen al DT con el que terminaron el Clausura 2026, donde se destacan América, Rayados y Pumas UNAM tras las salidas de André Jardine, Nicolás Sánchez y Efraín Juárez, respectivamente.

¿Qué nacionalidad tienen los entrenadores extranjeros de la Liga MX?

Argentina:

Hernán Crespo (Atlas)

Antonio Mohamed (Toluca)

Gabriel Milito (Chivas)

Esteban Solari (Pumas UNAM)

Guido Pizarro (Tigres UANL)

Javier Gandolfi (León)

Matías Almeyda (Rayados)

Uruguay:

Guillermo Almada (América)

Martín Varini (Necaxa)

Sebastián Abreu (Xolos)

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Portugal:

Pedro Caixinha (Santos Laguna)

Renato Paiva (Juárez)

Chile:

Esteban González (Querétaro)

En síntesis

México aporta 5 técnicos sobre 18 para el Apertura 2026 de la Liga MX.

sobre 18 para el Apertura 2026 de la Liga MX. Argentina tiene 7 entrenadores , liderando la lista de extranjeros en el actual torneo.

, liderando la lista de extranjeros en el actual torneo. Cruz Azul es campeón defensor tras vencer a Tigres UANL en la final previa.