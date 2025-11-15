¿Cuánto dinero ganó Valentina Shevchenko tras su pelea ante Weili Zhang en UFC 322?

El hecho de que haya quedado en el duelo coestelar no significa que su protagonismo sea menor. Valentina Shevchenko fue una de las grandes estrellas del UFC 322 que se desarrolló este sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York y su presencia terminó siendo respaldada por una bolsa millonaria de dinero.

La campeona del peso mosca expuso su corona ante la china Zhang Weili en la mejor contienda posible que pueden presentar las artes marciales mixtas femeninas en la actualidad. En ese sentido, la organización se encargó de dejar más que satisfecha a la nacida en Kirguistán con una suma impactante, acorde a lo que representa la leyenda.

Los ingresos de Valentina Shevchenko en UFC 322

Aunque el dato no fue revelado de forma oficial, se estima que los ingresos de Valentina superan el medio millón de dólares. Claro, existe una importante diferencia con lo que perciben los luchadores masculinos, pero de igual manera no deja de tratarse de una cantidad suculenta, capaz de permitirle agrandar su prestigio en la organización.

Como siempre se menciona en estos casos, la fortuna se reparte entre lo que se pacta previamente, más los ingresos que percibe el evento debido a la venta de PPV. Los espectadores que abonan una membresía para poder acceder al evento a través de sus pantallas son los que terminan de darle el toque final al aspecto económico dentro de la jaula.

