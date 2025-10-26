Es tendencia:
De campeona a irreconocible: así terminó el rostro desfigurado de Mackenzie Dern en UFC 321

La estadounidense sufrió como su rival vendió cara la derrota y la dejó con heridas que tardarán unos largos días en irse.

Por Lucas Lescano

Mackenzie Dern hizo historia en UFC 321 y se consagró campeona del peso paja.
Luego de protagonizar una de las peleas de la noche en UFC 321 ante Virna Jandiroba, Mackenzie Dern se proclamó como la nueva campeona del peso paja tras adueñarse del cinturón que estaba vacante. La contienda ante la brasileña fue muy dura, hecho que quedó evidenciado en su rostro, que no disimuló la dureza de la sudamericana.

Ambas dieron todo lo que tenían desde el inicio, sin medirse ni especulando con que se trataba de un combate de largo aire, ya que los que tienen título en juego se extienden hasta los cinco asaltos. Tanto para Jandiroba como para Dern era fundamental mostrar contundencia desde el primer campanazo y así lo hicieron.

Mackenzie Dern sufrió la pelea con Virna Jandiroba

Aunque la brasileña prefería llevar la pelea a la lona y dominar desde allí, los intercambios se hicieron presentes en más de una ocasión y le terminaron pasando factura a Dern. Mackenzie terminó con el cinturón en su poder, pero con el rostro irreconocible tras haber sido duramente castigada por Virna.

La parte que más afectada se vio fue el ojo derecho, el cual sufrió una fuerte inflamación acompañada de un moretón que impresionó a más de uno. Ahora, tras algunos días de descanso y recuperación, Mackenzie podrá volver a los gimnasios mientras disfruta de su primera consagración en el mejor octágono del mundo.

Así de herido terminó el rostro de Mackezie Dern tras la pelea con Virna Jandiroba. (CAPTURA DE PANTALLA)

Para Dern, este triunfo representó la posibilidad de conseguir lo que tanto deseaba, por lo que unas heridas producto de la contundencia natural de su rival no le amargaron la fiesta ni lo harán. UFC tiene una nueva campeona, aclamada por todo el público, que ahora esperará que pueda sostener su reinado para transformarse en una de las caras de la compañía.

Lucas Lescano
