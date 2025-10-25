Lo mejor de UFC 321: desde el “descuido” de Chris Barnett al KO del año y al triste final de Aspinall vs. Gane

El UFC 321 que se desarrolló en Abu Dabi este sábado 25 de octubre fue mucho más accidentado de lo que se imaginaba en la previa. Con dos peleas con títulos del mundo en juego, se esperaba por una cartelera plagada de show y espectáculo, pero la realidad es que terminó siendo bastante bizarra y dejando varias curiosidades.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuánto dinero ganó Ciryl Gane tras su combate ante Tom Aspinall en UFC 321?

Los momentos más importantes de UFC 321

Uno de los protagonistas principales del día fue el español Chris Barnett. Este peso pesado se presentó en el octágono más peligroso del planeta para medirse con Hamdy Abdelwahab, pero terminó siendo superado de principio a fin y perdiendo en las tarjetas de forma contundente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es cómo sufrió el combate, casi sin poder ponerse de pie, como si condición física no se lo permitiera, la misma que lo incomodaba para mantener los pantalones bien puestos, ya que en un momento se le bajaron más de la cuenta y se percibió un “descuido” bastante llamativo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Apenas un rato después se vivió el que terminar siendo elegido como el nocaut del año. Los protagonistas de la contienda fueron, quienes no lucharon ni un round entero, porque Quillan Salkilld durmió a Nasrat Haqparast con una infernal patada a la cabeza que puso a todo el Etihad Arena de pie.

Tweet placeholder

Posteriormente llegó la buena noticia del día. Tras una contienda súper reñida y muy igualada, Mackenzie Dern derrotó a Virna Jandiroba por decisión unánime para poder adueñarse del título vacante del peso paja. Esto colocó la vara muy alta de cara a lo que seguía entre Tom Aspinall y Ciryl Gane, pero el final del evento terminó siendo lamentable.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cuando Aspinall intentaba atacar a Gane, el francés lo lastimó con un grosero piquete de ojo que dejó sin visión al inglés. Al tratarse una situación completamente desafortunada, a la organización no le quedó otra alternativa que suspender el combate y declararlo sin decisión. Esto generó decenas de abucheo de los presentes que no pudieron terminar de disfrutar el espectáculo que imaginaban.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó el ranking de UFC tras la pelea de Tom Aspinall y Ciryl Gane en UFC 321

Aunque para muchos no fue lo esperado o lo más especulado en la previa, lo cierto es que la velada de UFC 321 terminó resultado entretenida a su manera. No dejó los mejores combates ni finalizaciones en cada pelea o en su mayoría, pero regaló una variedad de sucesos que pocos se imaginaban que podía llegar a suceder si eran planteados antes del gran día. Show en estado puro.