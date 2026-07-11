¿Hay algún título en juego en la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway en UFC 329?

Conor McGregor tiene todo listo para medirse con Max Holloway este sábado 11 de julio en el marco de UFC 329. El irlandés espera tener un regreso triunfal ante una figura de primer nivel que no le pondrá las cosas fáciles. El público está ansioso por ver en acción a la leyenda que no se sube a una jaula hace un lustro, media década. Publicidad

Publicidad

Sin cinturón de por medio: el estatus del combate en Las Vegas

La contienda principal de la noche no tendrá ningún campeonato mundial en juego ni pondrá en disputa alguna de las fajas oficiales de la organización. El enfrentamiento se pactó estrictamente como un duelo de atracción especial debido al enorme impacto comercial que generan ambos nombres en las artes marciales mixtas.

La decisión de evitar una disputa titular responde también a la situación actual de los competidores dentro de los rankings. Por ende, el ganador de la velada no recibirá una corona, aunque sí se colocará en una posición de privilegio para exigir una oportunidad por el oro en el corto plazo. Publicidad

El choque se desarrollará en el peso wélter, una división en la que ninguno de los dos ostenta el estatus de monarca en la actualidad. Holloway realiza su debut absoluto en las 170 libras tras desarrollar casi toda su trayectoria en el peso pluma y el peso ligero. El hecho de no arriesgar un cinturón permite que los atletas se enfoquen por completo en el espectáculo deportivo y en saldar la cuenta pendiente que arrastran desde su primer enfrentamiento en 2013.

Publicidad

En síntesis