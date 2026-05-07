Ilia Topuria conoció a Donald Trump en la previa de UFC Casa Blanca y lo llenó de elogios

El próximo 14 de junio se llevará a cabo una de las veladas más esperadas en el año de UFC y en la historia de la compañía. La Casa Blanca recibirá un evento en el marco de los 250 años de independencia estadounidense y este jueves fueron recibidos los protagonistas más importantes de la velada por el presidente Donald Trump, en un encuentro que dejó grandes joyas.
Tanto Ilia Topuria, como Alex Pereira, Justin Gaethje y Ciryl Gane estuvieron presentes en la Casa Blanca con el presidente para darle un estreno oficial a la gran velada. En ese sentido, dio la vuelta al mundo la conversación que mantuvo el Matador con Trump en la que el hispano-georgiano expresó su comodidad al romper con los prejuicios que tenía sobre el mandatario.
Topuria y Donald Trump vivieron un momento amistoso
“Estas son las personas más duras. Estos son los mejores luchadores del mundo. Todos son campeones. Y pelearán contra personas muy duras también. Ilia Topuria, de quien dicen que no se pone más duro… Un amigo mío, Justin Gaethje, ¡que es un luchador como nunca has visto!“, comenzó diciendo Trump sobre Topuria y Gaethje.
Por su parte, Ilia expresó: “También quiero agradecer a Dios por darnos este hermoso día y la oportunidad de experimentar cómo se siente estar en el Despacho Oval. Así que va a ser increíble, y queremos agradecerte esta oportunidad. Muchas gracias. Nunca pensé que serías tan amable”. A lo que Trump respondió continuando la broma: “Bueno, tengo una imagen falsa”.
Topuria es el campeón del peso ligero, mientras que Gaethje tiene en su poder el cinturón interino de las 155 libras. Ilia estuvo de baja por conflictos familiares, por lo que la compañía decidió darle la oportunidad al mencionado Justin y a Paddy Pimblett de disputarse el reinado momentáneo. Finalmente, el estadounidense salió con la mano en alto del octágono y con la oportunidad de medirse con el Matador.
Cartelera confirmada de las peleas en la Casa Blanca
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis | Peso pesado
- Diego Lopes vs. Steve García | Peso pluma
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus | Peso mediano
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler | Peso ligero
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi | Peso gallo
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane | Peso semipesado
- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje | Peso ligero
En síntesis
- El 14 de junio se celebrará un evento especial de UFC en la Casa Blanca.
- Ilia Topuria y Donald Trump se reunieron oficialmente en el Despacho Oval.
- Los luchadores Alex Pereira, Justin Gaethje y Ciryl Gane asistieron al encuentro presidencial.