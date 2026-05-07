Miguel Herrera cerró su etapa en Costa Rica sin poder cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y ya tiene nuevo desafío confirmado: su regreso al futbol mexicano. A partir de la próxima temporada dirigirá a Atlante, institución que ocupará el lugar de Mazatlán en la Liga MX y donde el “Piojo” ya tuvo dos etapas anteriores como entrenador.
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Su primera experiencia en el club fue entre 2002 y 2004, y luego volvió entre 2010 y 2011, consolidando una relación especial con la institución. Ahora, en su regreso, Herrera dejó en claro cuál es la ambición del proyecto en el equipo dónde todo comenzó para él.
“El Atlante tiene una historia larguísima. Después de Chivas y América, que son los equipos que tienen un poco más de años que Atlante, estamos en ese nivel de historia. Si queremos regresar, hay que regresar con todo, pelear con todo”, expresó.
En paralelo a su vuelta al futbol mexicano, el entrenador participó de un juego propuesto por Claro Sports donde debía elegir qué técnicos considera mejores o peores que él. Sus respuestas llamaron la atención por las decisiones claras en varios casos.
Entre los entrenadores que el propio Herrera ubicó por encima suyo aparecen Ricardo Ferretti, Ricardo La Volpe y Antonio Mohamed. En otros casos, el técnico descartó esa condición con respuestas negativas ante nombres como Efraín Juárez, Nicolás Larcamón, Diego Cocca, Guillermo Almada, Pedro Caixinha, Hernán Cristante y André Jardine.
¡EL PIOJO SE SABE GRANDE! 🤩⚽🇲🇽— Claro Sports (@ClaroSports) May 6, 2026
Comparándose con los grandes entrenadores de la #LigaMX, Miguel Herrera asegura ser mejor que varios de ellos… 👀
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Mientras Javier Aguirre gana 2,9 millones en México, el salario de Gabriel Milito en Chivas
La carrera de Miguel Herrera como DT
- 2002–2004: Atlante
- 2004–2007: Monterrey
- 2008: Veracruz
- 2008–2010: Estudiantes Tecos
- 2010–2011: Atlante
- 2011–2013: América
- 2013–2015: México
- 2015–2017: Tijuana
- 2017–2020: América
- 2021–2022: Tigres UANL
- 2023–2024: Tijuana
- 2025: Costa Rica
- Actualidad: Atlante
Los títulos de Miguel Herrera como entrenador
En Las Águilas consiguió cuatro títulos:
- Liga MX Clausura 2013
- Liga MX Apertura 2018
- Copa MX Clausura 2019
- Campeón de Campeones 2019
En México fue campeón en una ocasión:
- Copa Oro de la CONCACAF 2015
En sintesis
- Miguel Herrera regresará a la Liga MX como nuevo entrenador del club Atlante.
- El Atlante ocupará el lugar del Mazatlán en la primera división la próxima temporada.
- Herrera reconoció a Ferretti, La Volpe y Mohamed como entrenadores superiores a su nivel.