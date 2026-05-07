Miguel Herrera se prestó al juego de señalar a los entrenadores que considera mejores o peores y solo ubicó a Antonio Mohamed, Ricardo Ferretti y Ricardo La Volpe como los únicos por encima suyo.

Miguel Herrera cerró su etapa en Costa Rica sin poder cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y ya tiene nuevo desafío confirmado: su regreso al futbol mexicano. A partir de la próxima temporada dirigirá a Atlante, institución que ocupará el lugar de Mazatlán en la Liga MX y donde el “Piojo” ya tuvo dos etapas anteriores como entrenador.

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Su primera experiencia en el club fue entre 2002 y 2004, y luego volvió entre 2010 y 2011, consolidando una relación especial con la institución. Ahora, en su regreso, Herrera dejó en claro cuál es la ambición del proyecto en el equipo dónde todo comenzó para él.

“El Atlante tiene una historia larguísima. Después de Chivas y América, que son los equipos que tienen un poco más de años que Atlante, estamos en ese nivel de historia. Si queremos regresar, hay que regresar con todo, pelear con todo”, expresó.

En paralelo a su vuelta al futbol mexicano, el entrenador participó de un juego propuesto por Claro Sports donde debía elegir qué técnicos considera mejores o peores que él. Sus respuestas llamaron la atención por las decisiones claras en varios casos.

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Entre los entrenadores que el propio Herrera ubicó por encima suyo aparecen Ricardo Ferretti, Ricardo La Volpe y Antonio Mohamed. En otros casos, el técnico descartó esa condición con respuestas negativas ante nombres como Efraín Juárez, Nicolás Larcamón, Diego Cocca, Guillermo Almada, Pedro Caixinha, Hernán Cristante y André Jardine.

¡EL PIOJO SE SABE GRANDE! 🤩⚽🇲🇽



Comparándose con los grandes entrenadores de la #LigaMX, Miguel Herrera asegura ser mejor que varios de ellos… 👀



¿Tú qué opinas? 🤔



Piso 15 // Reflexiones y Balones pic.twitter.com/JsmGe1R3YO — Claro Sports (@ClaroSports) May 6, 2026

La carrera de Miguel Herrera como DT

2002–2004: Atlante

2004–2007: Monterrey

2008: Veracruz

2008–2010: Estudiantes Tecos

2010–2011: Atlante

2011–2013: América

2013–2015: México

2015–2017: Tijuana

2017–2020: América

2021–2022: Tigres UANL

2023–2024: Tijuana

2025: Costa Rica

Actualidad: Atlante

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Los títulos de Miguel Herrera como entrenador

En Las Águilas consiguió cuatro títulos:

Liga MX Clausura 2013

Liga MX Apertura 2018

Copa MX Clausura 2019

Campeón de Campeones 2019

En México fue campeón en una ocasión:

Copa Oro de la CONCACAF 2015

En sintesis

Miguel Herrera regresará a la Liga MX como nuevo entrenador del club Atlante .

regresará a la como nuevo entrenador del club . El Atlante ocupará el lugar del Mazatlán en la primera división la próxima temporada.

ocupará el lugar del en la primera división la próxima temporada. Herrera reconoció a Ferretti, La Volpe y Mohamed como entrenadores superiores a su nivel.