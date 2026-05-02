Quién pelea HOY sábado 2 de mayo de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Con la llegada de mayo, UFC espera entregarle a los fanáticos algunas de las carteleras más esperadas del año. Este sábado 2 del quinto mes del año, Australia será la sede de una jornada especial, por el horario que tendrá y por los luchadores de primer nivel que estarán en acción.
Los protagonistas estelares del día serán Carlos Prates y Jack Della Maddalena. El peso wélter enfrentará a dos de sus figuras principales, ya que el brasileño aparece ubicado en el puesto 5 del ranking de las 170 libras, mientras que el australiano es el número 1. En ese sentido, da la sensación que un nuevo aspirante al cinturón surgirá de este enfrentamiento.
La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 02:00hs del Centro de México, 03:00hs en Bogotá y 05:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 2 de mayo en UFC:
- Dom Mar Fan vs. Kody Steele | Peso ligero
– Horario: 02:00hs del Centro de México aproximadamente
- Jonathan Micallef vs. Themba Gorimbo | Peso wélter
– Horario: a continuación de Dom Mar Fan vs. Kody Steele
- Ben Johnston vs. Wes Schultz | Peso medio
– Horario: a continuación de Jonathan Micallef vs. Themba Gorimbo
- Colby Thicknesse vs. Vince Morales | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ben Johnston vs. Wes Schultz
- Jacob Malkoun vs. Gerald Meerschaert | Peso medio
– Horario: a continuación de Colby Thicknesse vs. Vince Morales
- Junior Tafa vs. Kevin Christian | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Jacob Malkoun vs. Gerald Meerschaert
- Cam Rowston vs. Robert Bryczek | Peso medio
– Horario: a continuación de Junior Tafa vs. Kevin Christian
- Tai Tuivasa vs. Louie Sutherland | Peso pesado
– Horario: a continuación de Cam Rowston vs. Robert Bryczek
- Shamil Gaziev vs. Brando Peričić | Peso pesado
– Horario: a continuación de Tai Tuivasa vs. Louie Sutherland
- Marwan Rahiki vs. Ollie Schmid | Peso pluma
– Horario: a continuación de Shamil Gaziev vs. Brando Peričić
- Tim Elliott vs. Steve Erceg | Peso mosca
– Horario: a continuación de Marwan Rahiki vs. Ollie Schmid
- Beneil Dariush vs. Quillan Salkilld | Peso ligero
– Horario: a continuación de Tim Elliott vs. Steve Erceg
- Jack Della Maddalena vs. Carlos Prates | Peso wélter
– Horario: a continuación de Beneil Dariush vs. Quillan Salkilld
