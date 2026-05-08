¿Por qué Sean Strickland es el luchador más odiado de UFC? Machismo, xenofobia y dichos que lo condenaron

Si de peleadores polémicos de UFC se habla, entonces es imposible no referirse a Sean Strickland. El estadounidense será partícipe estelar de la velada de UFC 328 que se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en Nueva Jersey en un combate que lo pondrá cara a cara con el campeón mediano Khamzat Chimaev, y lo hará envuelto en un mar de dichos polémicos que lo colocaron en el ojo de la tormenta una y otra vez.

Publicidad

Strickland no se caracteriza por buscar agradarle al público. Él dice lo que siente y a casa. Esta conducta le ha pasado factura en varias ocasiones, ya que atacó a la comunidad LGTB, expresó emociones machistas y hasta reveló un pasado neonazi, llegando a tener deseos de cometer crímenes segregacionistas.

Los comentarios polémicos de Sean Strickland a lo largo de su carrera

“Necesitamos volver a 1942, o a 1958. Necesitamos poner a las mujeres otra vez en la cocina, solo el hombre debe trabajar. Como un grupo colectivo de hombres debemos elegir a alguien que ponga a las mujeres en la cocina, que suba los ingresos y construya un muro“, expresó Sean revelando su fuerte ideología machista.

A closer angle of the kick from Khamzat Chimaev on Sean Strickland during their press conference face-off 👀😬



🎥 @UFC_AUSNZ #UFC328 pic.twitter.com/Y78NFmR5hc — MMA Orbit (@mma_orbit) May 7, 2026

Publicidad

A su vez, cuando fue consultado por la homosexualidad tampoco se guardó nada: “Si tuviera un hijo gay, sentiría que fracasé como hombre por traer a alguien así al mundo. La ideología trans es una enfermedad mental que se está propagando como un virus y no pienso validar delirios de nadie.

Por último, confesó duros momentos de su pasado con pensamientos e ideas neonazis: “Estaba realmente enojado. Estaba tan enojado que de hecho pasé por esta extraña fase neonazi y supremacista blanca cuando era más joven. Me echaron de la escuela por crímenes de odio, como toda esta locura. Estaba enojado y tenía muchas influencias jodidas en mi vida que me hacía sentir tan bien odiar algo. Caminaba por la calle con un cuchillo o una piedra con la esperanza de matar a alguien”.

Strickland ya fue campeón del peso mediano de la UFC. En 2023 derrotó a Israel Adesanya y conquistó las 185 libras, aunque a principios de 2024 perdió su reinado ante Dricus Du Plessis. Ahora, tendrá su cuarta pelea de campeonato a sus 35 años y lo hará ante uno de los monarcas más dominantes del presente, algo que alegra a todos aquellos que desean verlo perder.

Publicidad

En síntesis