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¿Por qué Sean Strickland es el luchador más odiado de UFC? Machismo, xenofobia y dichos que lo condenaron

El estadounidense se ha ganado el "privilegio" de ser el menos querido entre los aficionados por diferentes motivos.

Sean Strickland será el protagonista de una nueva pelea estelar de UFC.
© GETTY IMAGESSean Strickland será el protagonista de una nueva pelea estelar de UFC.

Si de peleadores polémicos de UFC se habla, entonces es imposible no referirse a Sean Strickland. El estadounidense será partícipe estelar de la velada de UFC 328 que se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en Nueva Jersey en un combate que lo pondrá cara a cara con el campeón mediano Khamzat Chimaev, y lo hará envuelto en un mar de dichos polémicos que lo colocaron en el ojo de la tormenta una y otra vez.

Strickland no se caracteriza por buscar agradarle al público. Él dice lo que siente y a casa. Esta conducta le ha pasado factura en varias ocasiones, ya que atacó a la comunidad LGTB, expresó emociones machistas y hasta reveló un pasado neonazi, llegando a tener deseos de cometer crímenes segregacionistas.

Los comentarios polémicos de Sean Strickland a lo largo de su carrera

“Necesitamos volver a 1942, o a 1958. Necesitamos poner a las mujeres otra vez en la cocina, solo el hombre debe trabajar. Como un grupo colectivo de hombres debemos elegir a alguien que ponga a las mujeres en la cocina, que suba los ingresos y construya un muro“, expresó Sean revelando su fuerte ideología machista.

A su vez, cuando fue consultado por la homosexualidad tampoco se guardó nada: “Si tuviera un hijo gay, sentiría que fracasé como hombre por traer a alguien así al mundo. La ideología trans es una enfermedad mental que se está propagando como un virus y no pienso validar delirios de nadie.

Por último, confesó duros momentos de su pasado con pensamientos e ideas neonazis: “Estaba realmente enojado. Estaba tan enojado que de hecho pasé por esta extraña fase neonazi y supremacista blanca cuando era más joven. Me echaron de la escuela por crímenes de odio, como toda esta locura. Estaba enojado y tenía muchas influencias jodidas en mi vida que me hacía sentir tan bien odiar algo. Caminaba por la calle con un cuchillo o una piedra con la esperanza de matar a alguien”.

Strickland ya fue campeón del peso mediano de la UFC. En 2023 derrotó a Israel Adesanya y conquistó las 185 libras, aunque a principios de 2024 perdió su reinado ante Dricus Du Plessis. Ahora, tendrá su cuarta pelea de campeonato a sus 35 años y lo hará ante uno de los monarcas más dominantes del presente, algo que alegra a todos aquellos que desean verlo perder.

En síntesis

  • Sean Strickland enfrentará a Khamzat Chimaev este sábado 9 de mayo en UFC 329.
  • El evento principal de la cartelera se llevará a cabo en Las Vegas.
  • Strickland fue expulsado de la escuela tras cometer diversos crímenes de odio.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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