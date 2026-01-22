La pelea que todos quieren ver en UFC 324 no es la de Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje

Toda la atención del próximo sábado 24 de enero estará centrada en la pelea que protagonizarán Justin Gaethje y Paddy Pimblett en UFC 324 y que terminara por encontrar un nuevo campeón interino del peso ligero. Sin embargo, hay un duelo que puede generar todavía más emociones sobre el octágono del T-Mobile Arena.

Publicidad

Publicidad

Umar Nurmagomedov y Deiveson Figueiredo estarán frente a frente en el peso gallo con algo más que una contienda a tres asaltos en disputa. Luego de que Petr Yan haya destronado a Merab Dvalishvili en las 135 libras, el escenario de la categoría cambió, ahora todos buscan su oportunidad de llegar a la cima y estos dos protagonistas en cuestión no quieren dejar pasar el tiempo.

La pelea más esperada que podría dejar UFC 324

Hay un aliciente particular. Figueiredo ya demostró de lo que es capaz en el octágono y una posibilidad titular siempre es vista con buenos ojos, pero en caso de que Umar se quede con la victoria en Las Vegas, quedará listo para retar a su compatriota en un duelo que escala a tintes personales, porque es de público conocimiento que no se llevan nada bien.

Quien se encargó de revelar esta información para ponerle picante a un posible enfrentamiento fue Khabib Nurmagomedov. Lo que afirmó el excampeón es que, a pesar de ser de la misma nación, no encuentran demasiadas cosas en común, al punto de caerse mal, buscando limar asperezas en la jaula.

Publicidad

Publicidad

Umar Nurmagomedov busca una segunda oportunidad titular. (GETTY IMAGES)

“No son del mismo equipo. Podemos ver que hay cierto rechazo entre ellos, y no lo esconden. Hablan abiertamente de lo que piensan el uno del otro. Están en la cima de su división. Creo que esta pelea tiene mucho sentido. El combate definirá quién es el mejor“, expresó Khabib.

El hecho de que se haya cancelado la pelea entre Amanda Nunes y Kayla Harrison fue el motivo necesario para que el resto de contiendas de la cartelera adquieran un protagonismo mayor. En ese sentido, los amantes de las MMA posarán sus ojos en ver si Umar puede confirmar todo lo que se espera de él y llegar a protagonizar un duelo muy esperado con Yan.

Publicidad

Publicidad

ver también Dana White revela detalles sorprendentes sobre el futuro de Conor McGregor en UFC

En síntesis