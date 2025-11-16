La contundente victoria que obtuvo Islam Makhachev este sábado 15 de noviembre ante Jack Della Maddalena en UFC 322 lo consolidó como uno de los mejores libra por libra de los últimos tiempos. El ruso se adueñó del cinturón del peso wélter sin dejarle espacio a las dudas y así conquistó una segunda división para agrandar su palmarés, que ahora se presenta ante un interesante dilema de saber cómo continuará su camino.

Los dos caminos posibles para Islam Makhachev

Claro, Makhachev tiene la posibilidad de decidir si se consolidará en las 170 libras, división en la que múltiples figuras nacientes están dispuestas a retar su nuevo reinado, o si da el paso que todos esperan: un duelo contra Ilia Topuria. El ruso se ha consolidado como una figura capaz de elegir su destino, sin importar lo que crean que es más oportuno para él.

De todos modos, el panorama no es tan sencillo como parece, sobre todo para los que desean ver a Islam contra Topuria. Makhachev dejó las 155 libras porque el corte de peso le estaba pasando demasiado factura. Entonces, si se lo analiza fríamente, no tendría mucho sentido que el ruso vuelva a pasar por algo que desechó hace poco tiempo.

Por otro lado, está claro que Topuria no subirá al peso wélter, ya que apenas lleva una sola pelea realizada en los ligeros. Las ganas están y sin dudas que sería el duelo más convocante de los últimos tiempos, pero la realidad no es tan optimista sobre las posibilidades que tiene el enfrentamiento de concretarse.

Ilia Topuria aparece en el posible futuro de Islam Makhachev. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, los Michael Morales, Carlos Prates y Shavkat Rakhmonov alzan la mano en los wélter para recibir la oportunidad de desafiar al campeón que creen justa por los excelentes presentes individuales que atraviesan. Lo que suceda de aquí en más será fundamental para terminar de unir las piezas del rompecabezas que concluirá con una próxima pelea espectacular para Islam, eso es lo único que está asegurado.

En síntesis

