Ilia Topuria es, hoy por hoy, la cara de la UFC. El hispano-georgiano paraliza al mundo del deporte con sus presentaciones y también cuando habla. En esta ocasión, todos centraron su atención en una imperdible anécdota que contó el Matador sobre sus inicios en el deporte, cuando no era una estrella y no todos confiaban en su talento.

Topuria comenzó desde abajo, como la mayoría de los atletas que forman parte de los deportes de contacto. En su caso, relató como buscaba ganarse la vida emprendiendo un viaje a Suecia con el fin de formarse todavía más. Gracias a la ayuda de un amigo pudo conocer la academia del conocido Alexander Gustafsson, donde fue reconocido de inmediato por sus habilidades.

Ilia Topuria: del viaje aventurero a encontrar su futuro

Ilia relata que, luego de un primer día muy positivo en relación al nivel que mostró, las cosas parecían complicarse en el segundo. Le pidieron que fuera un poco más temprano y todo con el objetivo de ponerlo cara a cara con alguien que ya luchaba en UFC. El final sorprendió a todos: victoria de Topuria en todos los asaltos. El resto es historia.

“Le pedí a un amigo: ‘Por favor, ¿me puedes dejar dinero para que yo me pueda ir a Suecia y pagarme la estancia durante cuatro semanas?’ Y me dejó el dinero. Había un luchador en ese momento que se llamaba Alexander Gustafsson, que era el que más destacaba de Europa y tenía el gimnasio ahí y yo dije que seguro que si él entrena ahí, hay algún representante de las MMA“, comenzó contando Topuria.

Y agregó: “Llegué ahí, el primer día me apuntaron en el gimnasio como para entrenar. Empezamos el entrenamiento, finalizo a uno, finalizo a otro. Me mandan por la mañana súper temprano un correo que me dice: ‘No vengas a las 10, ven a las 12’. Llegó a las 12 y tocaba sparring, pero no me ponen a hacer sparring grupales, cogen a uno que era peleador de UFC y me encierran solo con él y me dicen: ‘Tienes que hacer cinco asaltos'”.

“Lo finalice en el primer asalto, en el segundo, en el tercero y en el cuarto me dijo: ‘Ya no puedo más’. Salí de ahí y directamente me preguntaron si tenía representante y les dije que no tenía y me contestaron: ‘Yo te quiero representar’. Ahí comenzó toda la historia”, cerró.