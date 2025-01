Ailín Pérez es la representante de Argentina que más público convoca hoy en día. Todos quieren ver sus presentaciones y por eso sus peleas son bastante requeridas. En ese contexto, a los aficionados les interesa el futuro de Fiona, que aquí te contamos cómo será luego de la gran victoria que obtuvo este sábado 18 de enero ante Karol Rosa en UFC 311.

En la previa no era un combate sencillo el que tenía Ailín contra Karol, pero todo quedó en especulaciones porque dentro del octágono Pérez hizo lo que quiso y se terminó llevando la victoria por la vía de la decisión unánime de manera más que merecida y contundente. Ahora, lo que sigue es interesante, pero hay que entender una serie de cuestiones.

El futuro de Ailín Pérez en UFC tras una nueva victoria

En primer lugar, con este triunfo, Ailín salta a la novena posición en el ranking del peso gallo y esto se debe a las cinco victorias que obtuvo de manera consecutiva. En ese contexto, claro que se ha ganado su pequeño nombre dentro de la compañía y por eso su palabra será escuchada.

El deseo principal de Ailín es enfrentar a Kayla Harrison. La estadounidense está rankeada como número 2 en las 135 libras y Pérez quiere verse las caras con esta contrincante para buscar el título interino de una categoría que domina Julianna Peña en la actualidad. Habrá que ver si la UFC tiene los mismos planes…

Kayla Harrison es la próxima rival que desea Ailín Pérez en UFC. (GETTY IMAGES)

Entre Ailín y Harrison hay otras rivales que también pueden ser interesantes para la argentina como Norma Dumont, la mexicana Irene Aldana o hasta Ketlen Vieira, quien venció en el pasado mes de octubre a la tan buscada Harrison. Este paso previo antes de ir por alguna posibilidad titular puede ser clave en la carrera de la argentina, para que termine de confirmarle a la organización que tiene lo necesario para ser una estrella.

“Yo le voy a ganar a Karol el 18 de enero, va a ser una victoria contundente, voy a impresionar a todos los fanáticos y a cerrar un montón de bocas. Luego de eso voy a pedirle al UFC pelear con Kayla Harrison porque Julianna Peña es una cagona. Julianna Peña no está aprovechando que tiene el cinturón, no está aceptando pelea, no sé qué se piensa que es…”, le contó Fiona a Bolavio antes de enfrentar a Karol Rosa.

Lo que desea Ailín es pelear hasta tres veces en el año, por lo que si se pone de acuerdo con sus intenciones y las de UFC, la podremos tener en acción contra las mejores de su división, en los combates que todo Latinoamérica desea que tenga para que la representante argentina lleve su bandera lo más alto posible en el mejor octágono del mundo.

