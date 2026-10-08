El estadounidense está dispuesto a tomar una fuerte decisión tras no sentirse valorado ni respetado por la compañía.

El aspecto económico amenaza con provocar un giro radical en la carrera profesional de Sean Strickland dentro de UFC. El peleador estadounidense, actual monarca de la categoría de peso medio, puso sobre la mesa la posibilidad real de dejar vacante su cinturón para buscar nuevos horizontes deportivos tras manifestar un profundo malestar por los montos que percibe dentro del octágono.

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A sus 35 años de edad, el bicampeón de las 185 libras considera intolerable la brecha salarial que existe entre las grandes estrellas de los deportes de combate y los peleadores de primer nivel. Para argumentar su postura frente a los ejecutivos de la compañía, el estadounidense comparó públicamente los ingresos que recibe Conor McGregor o cualquier pugilista de renombre frente a las bolsas del resto de la plantilla.

El mensaje con el que Sean Strickland sacudió a la UFC

El competidor utilizó sus redes sociales para lanzar una dura advertencia sobre sus próximos pasos profesionales: “Tengo que ser honesto: a menos que cambien las cosas con la UFC, estoy un poco harto. McGregor gana 30 millones por pelear 30 segundos y no nos quieren pagar ni una fracción de eso. Estoy contemplando simplemente subir a 205, terminar mi contrato y pelear contra Jake Paul. Eso suena divertido”.

Sean Strickland podría irse de la UFC. (CAPTURA DE PANTALLA)

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Para acelerar su salida de la organización, el atleta trazó un plan específico que incluye la renuncia voluntaria al campeonato de peso medio. Su estrategia contempla dar el salto inmediato hacia la división de peso semipesado, terminar los compromisos pendientes dentro de su vínculo actual y buscar después un choque multimillonario en el cuadrilátero frente al reconocido youtuber.

Más allá del beneficio monetario que supondría cruzar hacia el boxeo, el cambio de categoría representa un alivio físico para el norteamericano. Dar las 185 libras implica un esfuerzo extremo durante los recortes de peso, mientras que subir a la división de las 205 libras le permitirá afrontar la recta final de su contrato con mayor comodidad. ¿Cómo terminará la historia?

En síntesis

Sean Strickland contempla dejar su título de peso medio por inconformidad salarial.

contempla dejar su título de peso medio por inconformidad salarial. Sean Strickland planea subir a semipesado, terminar su contrato y enfrentar a Jake Paul.

planea subir a semipesado, terminar su contrato y enfrentar a Jake Paul. Sean Strickland criticó que Conor McGregor gane 30 millones mientras otros perciben fracciones.