¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 13 de junio?

Repasa las novedades más importantes de la compañía líder de artes marciales mixtas que esta vez decide mantener sus puertas cerradas.

Está todo listo para vivir uno de los fines de semana más esperados en la historia de las artes marciales mixtas. UFC aterriza en la emblemática Casa Blanca para regalar un show único e irrefutable, pero que no será este sábado, tal como esperaba la mayoría de los aficionados.

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Por una cuestión de costumbre, todos los preparativos en los hogares estaban listos para disfrutar del evento que protagonizarán Ilia Topuria y Justin Gaethje, entre otros, este sábado, pero la realidad es que deberán esperar un poco más y posponer los planes hasta el domingo.

La razón por la que no hay UFC este sábado

Por una cuestión puramente estratégica y organizativa, UFC White House se llevará a cabo este domingo 14 de junio. No existe una razón específica, porque la independencia estadounidense se celebra el 4 de julio, pero el calendario habilito este fin de semana en curso para el desarrollo de las acciones.

El horario previsto para el inicio del show está pautado para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs en Buenos Aires. De todas maneras, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle de la jornada.

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En síntesis