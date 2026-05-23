¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 23 de mayo?

Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 23 del quinto mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

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La razón por la que no hay UFC este sábado 23 de mayo

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 23 de mayo no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 16, se decidió tomar un pequeño receso. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos.

El próximo 30 de mayo, antes de cerrar el quinto mes del año, se medirán Deiveson Figueiredo y Song Yadong en el peso gallo. El brasileño busca consolidar su figura en las 135 libras, aunque el combate ante el chino será más que difícil, por lo que el espectáculo está garantizado.

Como se dijo, UFC está listo para cosas grandes. El 14 de junio se llevará a cabo el evento tan esperado en la Casa Blanca en el que pelearán Ilia Topuria y Alex Pereira, entre otras figuras. A su vez, está confirmado que el 11 de julio Conor McGregor regresará al octágono luego de cinco años para medirse con Max Holloway en una revancha que promete paralizar el mundo del deporte.

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En síntesis