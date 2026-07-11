Predicción UFC 329: resultado exacto de Conor McGregor vs. Max Holloway según la IA

A pesar de que se trata de un combate muy igualado que genera mucha expectativa, la Inteligencia Artificial ve un tanto por encima al hawaiano para quedarse con el duelo.

Conor McGregor vs. Max Holloway está programado para este sábado 11 de julio de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Será la segunda presentación entre ambos: el primer cruce fue el 17 de agosto de 2013 en UFC Fight Night 26 y terminó con triunfo del irlandés por decisión unánime. Aun así, la revancha llega casi 13 años después, en un contexto competitivo distinto para ambos.

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En la previa, Bolavip consultó a la IA para proyectar el combate y la lectura más prudente favorece al estadounidense. El veredicto para esta velada UFC 329 apunta a un escenario muy claro: Holloway parte como favorito en una pelea cerrada, más por su continuidad reciente que por una certeza de método.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Max Holloway sobre Conor McGregor

Mucho más ritmo competitivo del lado del hawaiano: la diferencia más fuerte aparece en la actividad reciente. Holloway tiene peleas registradas en 2023, 2024, 2025 y marzo de 2026, mientras que la última aparición oficial de McGregor se remonta a julio de 2021. Ante ese escenario, la balanza se inclina hacia el peleador que sí viene compitiendo con continuidad real.

la diferencia más fuerte aparece en la actividad reciente. Holloway tiene peleas registradas en 2023, 2024, 2025 y marzo de 2026, mientras que la última aparición oficial de McGregor se remonta a julio de 2021. Ante ese escenario, la balanza se inclina hacia el peleador que sí viene compitiendo con continuidad real. La gran incógnita sigue siendo McGregor: la última imagen competitiva del irlandés fue la lesión en la pierna ante Dustin Poirier en UFC 264, el 10 de julio de 2021. Después, también se bajó de la pelea pactada con Michael Chandler en junio de 2024 por una fractura en el dedo meñique del pie. Eso no borra su pegada ni su peligro en los primeros asaltos, pero sí instala una duda lógica sobre su respuesta física y competitiva tras una pausa tan larga.

la última imagen competitiva del irlandés fue la lesión en la pierna ante Dustin Poirier en UFC 264, el 10 de julio de 2021. Después, también se bajó de la pelea pactada con Michael Chandler en junio de 2024 por una fractura en el dedo meñique del pie. Eso no borra su pegada ni su peligro en los primeros asaltos, pero sí instala una duda lógica sobre su respuesta física y competitiva tras una pausa tan larga. Resistencia, continuidad y señales recientes a favor del hawaiano: llega con una base competitiva mucho más estable y además carga con un dato que refuerza su perfil: posee el récord de mayor tiempo total de pelea en la historia de UFC, con 8:52:43. A eso se suma una métrica reciente: en una proyección de marzo de 2026, se le asignó un 68% de probabilidad de victoria, un 43.1% de ganar por KO y un 49% de imponerse antes del límite. No se trata de una proyección específica para UFC 329, pero sí funciona como respaldo reciente de su nivel competitivo. Como apoyo secundario, además, parte como favorito en los pronósticos previos al combate.

¿Qué dijo la IA sobre McGregor vs. Holloway?

“La proyección más prudente perfila a Max Holloway como favorito para ganar una pelea cerrada, con la vía más probable por decisión y con un nocaut técnico (TKO) tardío como alternativa plausible“

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Max Holloway se quedaría con la pelea ante Conor McGregor. (UFC)

La proyección se sostiene en tres señales muy concretas: Holloway llega con más ritmo competitivo, McGregor arrastra una larga inactividad y el desarrollo probable del combate cambia si el irlandés no logra imponer su pegada en los primeros asaltos. En ese contexto, la balanza general se mueve hacia el lado de Holloway conforme avance la pelea.

Eso no significa que el hawaiano llegue sin puntos en contra. Su antecedente inmediato es una derrota por decisión ante Charles Oliveira en marzo de 2026, pero incluso con ese tropiezo reciente, el contexto general sigue favoreciéndolo por continuidad, resistencia y menor incertidumbre competitiva.

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En síntesis