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Sigue EN VIVO la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway HOY en UFC 329: cartelera, resultados y cómo ver por TV

No te pierdas ningún detalle de la jornada que tendrá de regreso al máximo exponente de las artes marciales mixtas.

Bienvenidos a la velada de UFC 329

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Conor McGregor en escena.

Conor McGregor se enfrentará a Max Holloway en la pelea estelar del día.
© GETTY IMAGESConor McGregor se enfrentará a Max Holloway en la pelea estelar del día.

Se terminó la espera y este sábado 11 de julio es momento de disfrutar del regreso de Conor McGregor. En el marco de UFC 329, The Notorious se medirá con Max Holloway en un duelo apasionante que promete paralizar a los amantes de los deportes de contacto.

Aquí en Bolavip tendrás una cobertura ESPECIAL y EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de todo lo que sucederá en Las Vegas. Además de la presencia de McGregor, se destacan los nombres de Paddy Pimblett y Tracy Cortez como estrellas de la élite.

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Lucas Lescano
Lucas Lescano
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