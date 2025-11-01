Quién pelea HOY sábado 1 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

En vísperas de comenzar a despedir el gran año 2025 que está teniendo UFC, el mejor octágono del mundo recibe al mes de noviembre con una cartelera que no se caracterizará por tener a los luchadores más importantes de la actualidad en escena, pero sí a aquellos que desean lucirse para buscar oportunidades más grandes en el futuro. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber de un día plagado de promesas.
En la contienda más destacada de una nueva edición de UFC Fight Night en Las Vegas se medirán Steve García y David Onama en el peso pluma. En una división que busca nuevos aspirantes a la corona que tiene en su poder Alexander Volkanovski, todo parece indicar que es tiempo de que otros nombres surjan desde abajo buscando sus respectivas oportundidades.
En ese sentido, la atención del público estará centrada en esta contienda en las 145 libras que promete ser todo lo espectacular que augura. Por otro lado, figuras del calibre de Norma Dumont o Waldo Cortés Acosta también tendrán su aparición en la jaula para continuar con sus respectivos caminos de crecimiento que tienen como objetivo final llegar a conquistar el cinturón más prestigioso de las artes marciales mixtas.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 1 de noviembre en UFC:
- Talita Alencar vs Ariane Carnelo | Peso paja
– Horario: 14:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Phil Rowe vs Seokhyeon Ko | Peso wélter
– Horario: a continuación de Talita Alencar vs Ariane Carnelo
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Alice Ardelean vs Montserrat Conejo Ruiz | Peso paja
– Horario: a continuación de Phil Rowe vs Seokhyeon Ko
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ketlen Vieira vs Norma Dumont | Peso gallo
– Horario: a continuación de Alice Ardelean vs Montserrat Conejo Ruiz
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Donte Johnson vs Sedriques Dumas | Peso medio
– Horario: a continuación de Ketlen Vieira vs Norma Dumont
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Timmy Cuamba vs ChangHo Lee | Peso gallo
– Horario: a continuación de Donte Johnson vs Sedriques Dumas
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Billy Elekana vs Kevin Christian | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Timmy Cuamba vs ChangHo Lee
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Allan Nascimento vs Cody Durden | Peso pactado
– Horario: a continuación de Billy Elekana vs Kevin Christian
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Charles Radtke vs Daniel Frunza | Peso wélter
– Horario: a continuación de Allan Nascimento vs Cody Durden
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Isaac Dulgarian vs Yadier del Valle | Peso pluma
– Horario: a continuación de Charles Radtke vs Daniel Frunza
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jeremiah Wells vs Themba Gorimbo | Peso wélter
– Horario: a continuación de Isaac Dulgarian vs Yadier del Valle
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Waldo Cortés Acosta vs Ante Delija | Peso pesado
– Horario: a continuación de Jeremiah Wells vs Themba Gorimbo
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Steve Garcia vs David Onama | Peso pluma
– Horario: a continuación de Waldo Cortes Acosta vs Ante Delija
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+