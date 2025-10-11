Quién pelea HOY sábado 11 de octubre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

UFC tendrá uno de sus eventos más esperados del año. La acción aterriza en Río de Janeiro para tener su noche brasileña en la que habrá protagonistas locales en cada una de las peleas buscando demostrar que siguen siendo de los países más dominantes en las artes marciales mixtas.
La presentación estelar tendrá en acción a Charles Oliveira. Do Bronxs se enfrentará a Mateusz Gamrot en el peso ligero buscando recuperarse de su derrota ante Ilia Topuria el pasado mes de junio. Con mucho por dar en las 155 libras, el local intentará demostrarle a la compañía que puede volver a obtener una oportunidad titular.
Además, la jornada contará con la presencia de Deiveson Figueiredo. Buscando consolidarse en el peso gallo, el brasileño se medirá con Montel Jackson para escalar en la categoría que domina con mucha tranquilidad Merab Dvalishvili. El exmonarca de la división mosca quiere reinar en las 135 libras y el lucir de buena manera en casa lo puede ayudar a aproximarse más al objetivo.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 11 de octubre en UFC:
- Luan Lacerda vs. Saimon Oliveira | Peso gallo
– Horario: 14:00hs del Centro de México
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Julia Polastri vs. Karolina Kowalkiewicz | Peso paja
– Horario: a continuación de Luan Lacerda vs. Saimon Oliveira
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Lucas Rocha vs. Stewart Nicoll | Peso mosca
– Horario: a continuación de Julia Polastri vs. Karolina Kowalkiewicz
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Bia Mesquita vs. Irina Alekseeva | Peso gallo femenino
– Horario: a continuación de Lucas Rocha vs. Stewart Nicoll
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Vitor Petrino vs. Thomas Petersen | Peso pesado
– Horario: a continuación de Bia Mesquita vs. Irina Alekseeva
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jafel Filho vs. Clayton Carpenter | Peso mosca
– Horario: a continuación de Vitor Petrino vs. Thomas Petersen
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Lucas Almeida vs. Michael Aswell Jr. | Peso pluma
– Horario: a continuación de Jafel Filho vs. Clayton Carpenter
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ricardo Ramos vs. Kaan Ofli | Peso pluma
– Horario: Lucas Almeida vs. Michael Aswell Jr.
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jhonata Diniz vs. Mario Pinto | Peso pesado
– Horario: a continuación de Ricardo Ramos vs. Kaan Ofli
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Vicente Luque vs. Joel Álvarez | Peso wélter
– Horario: a continuación de Jhonata Diniz vs. Mario Pinto
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson | Peso gallo
– Horario: a continuación de Vicente Luque vs. Joel Álvarez
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot | Peso ligero
– Horario: a continuación de Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+