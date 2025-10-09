Es tendencia:
Arman Tsarukyan desata polémica en UFC: “Las mujeres deberían quedarse en casa”

La estrella no dudó a la hora de lanzar una afirmación que fue duramente castigada.

Por Lucas Lescano

Arman Tsarukyan despertó una gran polémica con sus dichos.
© Getty ImagesArman Tsarukyan despertó una gran polémica con sus dichos.

Los deportes de contacto siempre generan debates. La grieta entre la rama masculina y femenina sigue más viva que nunca, tema sobre el cual se refirió la estrella de UFC, Arman Tsarukyan, quien dejó una opinión que despertó una enorme polémica luego de que se viralizaran sus dichos.

En la previa de la pelea que tendrá el próximo 22 de noviembre ante Dan Hooker, el armenio le otorgó una entrevista al reconocido periodista de boxeo y artes marciales mixtas, Ariel Helwani, y tuvo palabras un tanto desafortunadas. En las mismas, Tsarukyan expresó que las MMA son un deporte de hombres y que las mujeres deberían estar en la casa, tal como la hará su madre en la próxima presentación que tenga.

Arman declaró con un tono relajado, convencido de que lo que está diciendo atraviesa su realidad y forma de ver las cosas. Claro, al tratarse de distintas culturas Tsarukyan sabía de sobra la controversia que iban a generar sus dichos y que muchos se iban a mostrar en contra de su afirmación, algo que fue tal cual.

El polémico comentario que lanzó Arman Tsarukyan

Ante la pregunta del periodista relacionada a la curiosidad sobre si su madre estaría apoyándolo en el lugar de los hechos en su próxima pelea, Arman afirmó sin dudar: “Ella se quedará en casa. Es un deporte de hombres, las mujeres deberían estar en casa”.

Tweet placeholder

Decenas de usuarios se manifestaron en contra de Arman y su pensamiento. Muchos pidieron un castigo por parte de la compañía ante este tipo de declaraciones, aunque la organización es muy clara con su política de libertad de expresión y la capacidad que deben tener los luchadores de afrontar las consecuencias de sus palabras. Arman saldría indemne.

La carrera de Tsarukyan parece estar destinada a tener éxito, pero una lesión lo sacó de la que iba a ser la pelea más importante de su carrera ante Islam Makhachev en enero. A partir de allí se especuló con un posible duelo con Ilia Topuria, el actual campeón de la división, pero finalmente primero tendrá que medirse con Hooker antes de dar un paso más.

lucas lescano
Lucas Lescano
