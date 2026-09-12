Quién pelea HOY sábado 12 de septiembre de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Este sábado 12 de septiembre, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Tras varias jornadas con mucho en juego en el octágono más importante del mundo, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.

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Los protagonistas más importantes del día serán Jean Silva y José Delgado. El brasileño y el estadounidense ubicados en el puesto 6 y fuera del ranking del peso pluma, respectivamente, ponen en juego el futuro de la división de las 145 libras. El sudamericano sabe que tiene una oportunidad enorme de ingresar nuevamente en la carrera por el título, mientras que el representante de México buscará dar la gran sorpresa del día.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 14:00hs del Centro de México, las 15:00hs en Bogotá y las 17:00hs de Buenos Aires.

Regina Tarin vs. JJ Aldrich | Peso mosca femenino

– Horario: 14:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: 14:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Jessie Rosas vs. Sean King III | Peso pluma

– Horario: a continuación de Regina Tarin vs. JJ Aldrich

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Regina Tarin vs. JJ Aldrich – Transmisión: Paramount+ Rongzhu vs. Rafa Garcia | Peso ligero

– Horario: a continuación de Jessie Rosas vs. Sean King III

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Jessie Rosas vs. Sean King III – Transmisión: Paramount+ Tommy Gantt vs. Drakkar Klose | Peso ligero

– Horario: a continuación de Rongzhu vs. Rafa Garcia

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Rongzhu vs. Rafa Garcia – Transmisión: Paramount+ Djorden Santos vs. Yousri Belgaroui | Peso medio

– Horario: a continuación de Tommy Gantt vs. Drakkar Klose

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Tommy Gantt vs. Drakkar Klose – Transmisión: Paramount+ Muslim Salikhov vs. Ignacio Bahamondes | Peso welter

– Horario: a continuación de Djorden Santos vs. Yousri Belgaroui

– Transmisión: Paramount+

| Peso welter – Horario: a continuación de Djorden Santos vs. Yousri Belgaroui – Transmisión: Paramount+ Edgar Chairez vs. Tim Elliott | Catchweight (peso pactado)

– Horario: a continuación de Muslim Salikhov vs. Ignacio Bahamondes

– Transmisión: Paramount+

| Catchweight (peso pactado) – Horario: a continuación de Muslim Salikhov vs. Ignacio Bahamondes – Transmisión: Paramount+ Dan Ige vs. David Martinez | Peso gallo

– Horario: a continuación de Edgar Chairez vs. Tim Elliott

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Edgar Chairez vs. Tim Elliott – Transmisión: Paramount+ Curtis Blaydes vs. Waldo Cortes Acosta | Peso pesado

– Horario: a continuación de Dan Ige vs. David Martinez

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Dan Ige vs. David Martinez – Transmisión: Paramount+ Alexa Grasso vs. Manon Fiorot | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Curtis Blaydes vs. Waldo Cortes Acosta

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: a continuación de Curtis Blaydes vs. Waldo Cortes Acosta – Transmisión: Paramount+ Marwan Rahiki vs. Tommy McMillen | Peso pluma

– Horario: a continuación de Alexa Grasso vs. Manon Fiorot

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Alexa Grasso vs. Manon Fiorot – Transmisión: Paramount+ Joseph Morales vs. Brandon Moreno | Peso mosca

– Horario: a continuación de Marwan Rahiki vs. Tommy McMillen

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Marwan Rahiki vs. Tommy McMillen – Transmisión: Paramount+ Jose Miguel Delgado vs. Jean Silva | Peso pluma

– Horario: a continuación de Joseph Morales vs. Brandon Moreno

– Transmisión: Paramount+

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En síntesis