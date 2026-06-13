Quién pelea HOY sábado 13 de junio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de unos largos meses de demora, finalmente llegó el fin de semana tan esperado del inicio de la segunda mitad del año de UFC. Este sábado 13 de junio no habrá acción, mientras que el domingo 14 en Washington se llevará a cabo la velada especial en la Casa Blanca que pondrá frente a frente a las figuras más destacadas de las artes marciales mixtas con dos títulos y el legado de una generación entera en juego.

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Los protagonistas más destacados del día serán Ilia Topuria y Justin Gaethje, quienes se enfrentarán por el título del peso ligero. El Matador tiene en su poder el trono absoluto de las 155 libras, mientras que el estadounidense llega a la fiesta como el rey interino, por lo que es necesario dirimir la situación. El show está garantizado.

Como si esto fuera poco, en la contienda coestelar de la velada se medirán Alex el Poatan Pereira y Ciryl Gane. El brasileño y el francés tendrán un enfriamiento de alto voltaje por la corona interina del peso completo. El campeón es Tom Aspinall, pero por una dura lesión de ojo que lo margina de la actividad, la compañía se ve en la necesidad de encontrar un monarca transitorio.

La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires.

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En síntesis