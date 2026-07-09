En la previa de un partidazo, te recordamos todos los antecedentes del choque de potencias europeas.

Bélgica y España serán los protagonistas de uno de los cruces más prometedores de los cuartos de final del Mundial 2026, cuando se vean las caras este viernes en Los Ángeles. Habrá duelo de titanes europeos en busca de uno de los boletos a semifinales de esta Copa del Mundo, entre dos países que hace rato no se miden internacionalmente.

Publicidad

¿Cuál fue el último cruce entre Bélgica y España antes del Mundial 2026?

Previo a los cuartos de final del torneo de la FIFA, el antecedente más reciente data de hace ¡diez años! Aquel encuentro de selecciones tuvo lugar en 2016 en Bruselas, en el marco de un amistoso internacional. En esa oportunidad, la ‘Furia Roja’ ganó 2-0 ante los ‘Red Devils’ gracias a un doblete de David Silva, uno de ellos desde los doce pasos.

Lo curioso de esta próxima contienda entre las escuadras del Viejo Continente es que en la última década no se midieron ni en Eurocopa, ni en Mundial, ni en amistosos. El último cruce entre ellos en una Copa del Mundo fue en Italia ’90, con victoria de España por 2-1 en grupos (en el ’86 se enfrentaron en cuartos y pasó Bélgica por penales).

El Mundial 2026 cruza otra vez a España y Bélgica [Foto: Getty]

Publicidad

El historial entre Bélgica y España antes de cuartos de final del Mundial 2026:

En la antesala del juego de este viernes, la ‘Furia Roja’ sostiene una superioridad marcada sobre los ‘Red Devils’, por siete partidos de diferencia. España suma 12 triunfos, Bélgica 5 victorias y también 6 empates entre sí, con evidente predominio del equipo del occidente europeo. Además, España ganó los últimos 5 partidos ante Bélgica entre todas las competencias.

Todos los partidos entre Bélgica y España antes del Mundial 2026:

Estos son los 23 enfrentamientos que se disputaron entre los ‘Red Devils’ y la ‘Furia Roja’ a lo largo de toda la historia:

Bélgica 0-2 España | Amistoso 2016 (Silva x2)

| Amistoso 2016 (Silva x2) Bélgica 0-5 España | Eliminatorias UEFA 2009 (Silva x2, Villa x2 y Piqué)

| Eliminatorias UEFA 2009 (Silva x2, Villa x2 y Piqué) Bélgica 1-2 España | Eliminatorias UEFA 2008 (Sonck / Iniesta y Villa)

| Eliminatorias UEFA 2008 (Sonck / Iniesta y Villa) Bélgica 0-2 España | Eliminatorias UEFA 2005 (Torres x2)

| Eliminatorias UEFA 2005 (Torres x2) Bélgica 0-2 España | Eliminatorias UEFA 2004 (Luque y Raúl)

| Eliminatorias UEFA 2004 (Luque y Raúl) Bélgica 1-1 España | Clasificación Euro 1995 (Degryse / Guerrero)

| Clasificación Euro 1995 (Degryse / Guerrero) Bélgica 1-4 España | Clasificación Euro 1994 (Degryse / Hierro, Donato, Salinas y Enrique)

| Clasificación Euro 1994 (Degryse / Hierro, Donato, Salinas y Enrique) Bélgica 1-2 España | Mundial 1990 (Vervoort / Míchel y Gorriz)

| Mundial 1990 (Vervoort / Míchel y Gorriz) Bélgica 1-1 España | Mundial 1990 (Señor / Ceulemans) | 6-5 penales.

| Mundial 1990 (Señor / Ceulemans) | 6-5 penales. Bélgica 0-3 España | Amistoso 1986 (Butragueño, Salinas y Maceda)

| Amistoso 1986 (Butragueño, Salinas y Maceda) Bélgica 0-2 España | Amistoso 1981 (Satrústegui x2)

| Amistoso 1981 (Satrústegui x2) Bélgica 2-1 España | Eurocopa 1980 (Cools y Guerets / Quini)

| Eurocopa 1980 (Cools y Guerets / Quini) Bélgica 2-1 España | Eliminatorias UEFA 1969 (Devrindt x2 / Asensi)

| Eliminatorias UEFA 1969 (Devrindt x2 / Asensi) Bélgica 1-1 España | Eliminatorias UEFA 1968 (Devrindt / Gárate)

| Eliminatorias UEFA 1968 (Devrindt / Gárate) Bélgica 2-1 España | Amistoso 1963 (Van den Berg y Puis / Zoco)

| Amistoso 1963 (Van den Berg y Puis / Zoco) Bélgica 1-1 España | Amistoso 1962 (Jurion / Guillot)

| Amistoso 1962 (Jurion / Guillot) Bélgica 0-5 España | Amistoso 1957 (Di Stéfano x2, Suárez x2 y Mateos)

| Amistoso 1957 (Di Stéfano x2, Suárez x2 y Mateos) Bélgica 1-3 España | Amistoso 1953 (Lemberechts / Marcet x2 y Venancio)

| Amistoso 1953 (Lemberechts / Marcet x2 y Venancio) Bélgica 3-3 España | Amistoso 1951 (Van Gestel x2 y Van Steelant / Zarra x2 y Gonzalvo)

| Amistoso 1951 (Van Gestel x2 y Van Steelant / Zarra x2 y Gonzalvo) Bélgica 1-1 España | Amistoso 1949 (Goppens / Silva)

| Amistoso 1949 (Goppens / Silva) Bélgica 1-0 España | Amistoso 1923 (Coppeé)

| Amistoso 1923 (Coppeé) Bélgica 0-2 España | Amistoso 1921 (Alcántara x2)

| Amistoso 1921 (Alcántara x2) Bélgica 3-1 España | Juegos Olímpicos 1920 (Coppeé x3 / Arrate)