Quién pelea HOY sábado 17 de enero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

La acción está pronto a retomar con su ritmo habitual. La UFC está calentando motores para ponerse nuevamente en marcha el próximo sábado 24 de enero con su primer evento del 2026. Este medida genera que este sábado 17 del primer mes del año no haya actividad de ningún tipo en el octágono más peligroso del planeta.

¿Por qué no hay UFC este sábado 17 de enero?

La decisión de que este sábado 17 de enero no haya UFC está directamente relacionada a una cuestión organizativa. La temporada pasada finalizó el 13 de diciembre y se decidió darle un descanso a la acción hasta el inicio del nuevo año. Por esa razón, los aficionados deberán esperar unos días más para ver a sus luchadores favoritos en escena.

La cartelera del próximo fin de semana que se desarrollará en Las Vegas le dará vida al UFC 324, primer evento numerado de la temporada. En dicha velada, los protagonistas estelares serán Paddy Pimblett y Justin Gaethje, quienes se medirán para buscar un nuevo campeón interino del peso ligero, tras la decisión que tomó Ilia Topuria de renunciar a su corona de manera transitoria.

Por otro lado, la mala noticia es que Kayla Harrison se tuvo que bajar de la gran cita que tenía prevista ante Amanda Nunes para exponer su título del peso gallo por una lesión en el cuello que le requirió cirugía. La compañía decidió no darle otra oponente a la brasileña, por lo que el duelo y la presentación de la leyenda tendrán que esperar.

Otras figuras del calibre de Sean O’Malley y Waldo Cortés-Acosta aparecerán en escena para dar el espectáculo que los espectadores esperarán ver luego de más de un mes de inactividad. Se espera que sea un año superador al que pasó, con peleas que puedan darle al público lo que desean cuando abonan una entrada o un PPV.