Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El fin de semana trae una nueva cita imperdible para los fanáticos de las artes marciales mixtas. UFC aterriza en Vancouver, una de las plazas más emblemáticas para el deporte, con una cartelera repleta de talento local y figuras internacionales dispuestas a dejar todo sobre el octágono. La emoción y el ruido del público canadiense prometen una noche intensa de principio a fin.
En el evento principal, todas las miradas estarán puestas en Reinier de Ridder, que regresa decidido a recuperar su posición de poder dentro de la división del peso mediano. Enfrente tendrá a Brendan Allen, un peleador que llega con hambre de gloria y la intención de arruinarle la fiesta al europeo. De Ridder, conocido por su dominio en el suelo y su ritmo sofocante, buscará imponer condiciones desde el primer asalto y reafirmar su estatus como uno de los nombres más completos del tiempo más reciente.
La cartelera también marcará el regreso de Marlon Vera, uno de los peleadores más queridos por los fanáticos latinoamericanos. El ecuatoriano vuelve tras un tiempo fuera buscando reencontrarse con su mejor versión, esa que lo llevó a pelear por el título y a ser considerado uno de los peso gallo más peligrosos del mundo. Su presencia en el octágono estará acompañada de Aiemann Zahabi.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 18 de octubre en UFC:
- Melissa Croden vs. Tainara Lisboa | Peso gallo
– Horario: 14:00hs del Centro de México
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui | Peso medio
– Horario: a continuación de Melissa Croden vs. Tainara Lisboa
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira | Peso paja
– Horario: a continuación de Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Kyle Prepolec vs. Drew Dober | Peso ligero
– Horario: a continuación de Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Danny Barlow vs. Djorden Santos | Peso medio
– Horario: a continuación de Kyle Prepolec vs. Drew Dober
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Bruno Silva vs. HyunSung Park | Peso mosca
– Horario: a continuación de Danny Barlow vs. Djorden Santos
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Charles Jourdain vs. Davey Grant | Peso gallo
– Horario: a continuación de Bruno Silva vs. HyunSung Park
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Kyle Nelson vs. Matt Frevola | Peso ligero
– Horario: a continuación de Charles Jourdain vs. Davey Grant
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Cody Gibson vs. Aoriqileng | Peso gallo
– Horario: a continuación de Kyle Nelson vs. Matt Frevola
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius | Peso mosca
– Horario: a continuación de Cody Gibson vs. Aoriqileng
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi | Peso gallo
– Horario: a continuación de Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Kevin Holland vs. Mike Malott | Peso wélter
– Horario: a continuación de Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Reinier de Ridder vs. Brendan Allen | Peso medio
– Horario: a continuación de Kevin Holland vs. Mike Malott
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+