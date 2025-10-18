Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El fin de semana trae una nueva cita imperdible para los fanáticos de las artes marciales mixtas. UFC aterriza en Vancouver, una de las plazas más emblemáticas para el deporte, con una cartelera repleta de talento local y figuras internacionales dispuestas a dejar todo sobre el octágono. La emoción y el ruido del público canadiense prometen una noche intensa de principio a fin.

Publicidad

Publicidad

ver también UFC ganó la pelea de 2025 ante el boxeo por esta razón

En el evento principal, todas las miradas estarán puestas en Reinier de Ridder, que regresa decidido a recuperar su posición de poder dentro de la división del peso mediano. Enfrente tendrá a Brendan Allen, un peleador que llega con hambre de gloria y la intención de arruinarle la fiesta al europeo. De Ridder, conocido por su dominio en el suelo y su ritmo sofocante, buscará imponer condiciones desde el primer asalto y reafirmar su estatus como uno de los nombres más completos del tiempo más reciente.

La cartelera también marcará el regreso de Marlon Vera, uno de los peleadores más queridos por los fanáticos latinoamericanos. El ecuatoriano vuelve tras un tiempo fuera buscando reencontrarse con su mejor versión, esa que lo llevó a pelear por el título y a ser considerado uno de los peso gallo más peligrosos del mundo. Su presencia en el octágono estará acompañada de Aiemann Zahabi.

ver también Charles Oliveira vs. Max Holloway: la pelea que puede paralizar a la UFC

La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs de Buenos Aires.

Publicidad

Publicidad

Las peleas más destacadas del sábado 18 de octubre en UFC: