Charles Oliveira vs. Max Holloway: la pelea que puede paralizar a la UFC

Una de las principales particularidades que tiene el peso ligero y que vuelve tan atractiva a la división del peso ligero en UFC es su competitividad. Cada uno de los protagonistas que se presenta en las 155 libras cuenta con un nivel excelso, capaz de permitirle vencer a cualquier rival de la organización. Esto genera grandes estrellas al nivel de Charles Oliveira y Max Holloway, quienes podrían enfrentarse muy pronto.

Oliveira quiere medirse con Holloway

El brasileño regresó al octágono más importante del mundo este sábado 11 de octubre con una contundente en UFC Río que le permitió dejar atrás la derrota sufrida a finales de junio ante Ilia Topuria. Con una gran sumisión sobre Mateusz Gamrot en el segundo asalto conservó su cuarto lugar en el ranking de la categoría y se animó a pedir por Holloway para su próxima contienda.

Apenas tomó el micrófono tras un nuevo éxito, Oliveira propuso un duelo espectacular con el tercer mejor clasificado en la categoría, Holloway, con la intención de poner en juego el cinturón BMF, distinción que la compañía le da al más peligroso de su organización.

La principal intención de Oliveira es volver a pelear por la corona de la categoría, la cual está en poder de Ilia Topuria. Pensando en que pronto se confirmará una nueva presentación del campeón, lo que podría salir del combate entre Oliveira y Holloway es un retador más que interesante.

Se trata de dos protagonistas más que aclamados por el público, capaces de llenar estadios y vender miles de PPV, por lo que el negocio sería perfecto en caso de que la UFC decida avanzar con este enfrentamiento. Max no tiene compromisos a la vista luego de vencer a Dustin Poirier en julio, por lo que todo indica que el combate se podría llegar a anunciar para colmar la ilusión de los aficionados.