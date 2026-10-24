Quién pelea HOY sábado 24 de octubre de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Está todo listo para disfrutar de una de las carteleras más esperadas del año. Este sábado 24 de octubre se llevará a cabo el UFC 333, evento que tendrá dos peleas por títulos y múltiples estrellas de primer nivel que intentarán dar el show que espera el público.
En la contienda más importante del día se medirán Alexander Volkanovski y Movsar Evloev. La leyenda australiana pondrá en juego el cinturón del peso pluma ante el invicto ruso que buscará conseguir el trono por primera vez en su carrera. Pero esto no es todo para los amantes de las artes marciales mixtas…
Unos minutos antes, aparecerán en escena Petr Yan y Merab Dvalishvili. El otro ruso estelar de la jornada expondrá su cinturón de los gallos ante el georgiano que desea recuperar la gloria en una revancha de alto voltaje en la que no existe un claro favorito.
Al llevarse a cabo en Abu Dabi, la velada tendrá un horario diferente al que se acostumbra. Por esa razón, las contiendas iniciarán a partir de las 08:00hs del Centro de México, 10:00hs en Bogotá y 11:00hs en Buenos Aires. Toda la jornada podrá ser seguida de forma exclusiva a través de Paramount+, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle.
Las peleas más destacadas del sábado 24 de octubre en UFC:
- Nicolle Caliari vs. Iasmin Lucindo | Peso paja femenino
– Horario: 08:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Noah Gugnon vs. Kody Steele | Peso ligero
– Horario: a continuación de Nicolle Caliari vs. Iasmin Lucindo
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Daniel Santos vs. Bolaji Oki | Peso pluma
– Horario: a continuación de Noah Gugnon vs. Kody Steele
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Jacob Malkoun vs. Abubakar Vagaev | Peso medio
– Horario: a continuación de Daniel Santos vs. Bolaji Oki
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Asaf Chopurov vs. Colby Thicknesse | Peso gallo
– Horario: a continuación de Jacob Malkoun vs. Abubakar Vagaev
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Nurullo Aliev vs. Grant Dawson | Peso ligero
– Horario: a continuación de Asaf Chopurov vs. Colby Thicknesse
– Transmisión: Paramount+
- Cam Rowston vs. Abus Magomedov | Peso medio
– Horario: a continuación de Nurullo Aliev vs. Grant Dawson
– Transmisión: Paramount+
- Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Cam Rowston vs. Abus Magomedov
– Transmisión: Paramount+
- Dominick Reyes vs. Azamat Murzakanov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov
– Transmisión: Paramount+
- Losene Keita vs. Aaron Pico | Peso pluma
– Horario: a continuación de Dominick Reyes vs. Azamat Murzakanov
– Transmisión: Paramount+
- Rizvan Kuniev vs. Alexander Volkov | Peso pesado
– Horario: a continuación de Losene Keita vs. Aaron Pico
– Transmisión: Paramount+
- Ramazan Temirov vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca
– Horario: a continuación de Rizvan Kuniev vs. Alexander Volkov
– Transmisión: Paramount+
- Merab Dvalishvili vs. Petr Yan | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ramazan Temirov vs. Lone’er Kavanagh
– Transmisión: Paramount+
- Movsar Evloev vs. Alexander Volkanovski | Peso pluma
– Horario: a continuación de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Alexander Volkanovski defenderá el título pluma ante Movsar Evloev en el UFC 333.
- Petr Yan expondrá su cinturón de peso gallo frente a Merab Dvalishvili en Abu Dabi.
- El UFC 333 se disputará el sábado 24 de octubre transmitido por Paramount+.