Quién pelea HOY sábado 25 de octubre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Está todo listo para disfrutar de una nueva cartelera numerada de UFC. El evento 321 de la mejor compañía del mundo llega para regalarle a los aficionados la presentación de uno de los campeones más queridos. Tom Aspinall se presenta en acción para exponer su corona de los pesados pesados por primera vez en una contienda muy esperada por todo el público.
ver también
Óscar de la Hoya destrozó a Dana White, presidente de UFC, por su nueva promotora
Claro, los amantes de las artes marciales mixtas querían ver a Aspinall ante Jon Jones, pero la leyenda decidió retirarse de la actividad sin tener esa última gran contienda. Ahora, el inglés deberá enfrentarse a un contendiente muy serio como Ciryl Gane, pero que no presente el peligro que representa Bones sobre la jaula.
En ese contexto, la contienda no tiene expectativa como la que podría haber generado un duelo entre Jones y Aspinall, pero no por eso deja de ser atractiva. En juego estará el cinturón de la categoría, por lo que el mundo posará sus ojos sobre esta contienda para determinar quién de los dos merece salir del octágono con el poder del trono en sus manos.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 08:00hs del Centro de México, 09:00hs en Bogotá y 11:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 25 de octubre en UFC:
- Jaqueline Amorim vs. Mizuki | Peso paja
– Horario: 08:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Azat Maksum vs. Mitch Raposo | Peso mosca
– Horario: a continuación de Jaqueline Amorim vs. Mizuki
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett | Peso pesado
– Horario: a continuación de Azat Maksum vs. Mitch Raposo
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado | Peso pluma
– Horario: a continuación de Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Valter Walker vs. Louie Sutherland | Peso pesado
– Horario: a continuación de Nathaniel Wood vs. Jose Miguel Delgado
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ludovit Klein vs. Mateusz Rębecki | Peso ligero
– Horario: a continuación de Valter Walker vs. Louie Sutherland
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park | Peso medio
– Horario: a continuación de Ludovit Klein vs. Mateusz Rębecki
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld | Peso ligero
– Horario: a continuación de Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Alexander Volkov vs. Jailton Almeida | Peso pesado
– Horario: a continuación de Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista | Peso gallo
– Horario: a continuación de Alexander Volkov vs. Jailton Almeida
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern | Peso paja
– Horario: a continuación de Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Tom Aspinall vs. Ciryl Gane | Peso pesado
– Horario: a continuación de Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+