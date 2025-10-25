Quién pelea HOY sábado 25 de octubre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Está todo listo para disfrutar de una nueva cartelera numerada de UFC. El evento 321 de la mejor compañía del mundo llega para regalarle a los aficionados la presentación de uno de los campeones más queridos. Tom Aspinall se presenta en acción para exponer su corona de los pesados pesados por primera vez en una contienda muy esperada por todo el público.

Claro, los amantes de las artes marciales mixtas querían ver a Aspinall ante Jon Jones, pero la leyenda decidió retirarse de la actividad sin tener esa última gran contienda. Ahora, el inglés deberá enfrentarse a un contendiente muy serio como Ciryl Gane, pero que no presente el peligro que representa Bones sobre la jaula.

En ese contexto, la contienda no tiene expectativa como la que podría haber generado un duelo entre Jones y Aspinall, pero no por eso deja de ser atractiva. En juego estará el cinturón de la categoría, por lo que el mundo posará sus ojos sobre esta contienda para determinar quién de los dos merece salir del octágono con el poder del trono en sus manos.

La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 08:00hs del Centro de México, 09:00hs en Bogotá y 11:00hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas del sábado 25 de octubre en UFC: