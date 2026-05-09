Quién pelea HOY sábado 9 de mayo de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

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Finalmente llegó el día. Este sábado 9 de mayo se llevará a cabo el UFC 328 en Nueva Jersey. La organización decidió colocar dos peleas titulares en la cartelera por lo que se espera un aforo completo en la Arena y que el espectáculo esté a la altura de las expectativas trazadas.

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Los protagonistas estelares del día serán Khamzat Chimaev y Sean Strickland. El peso mediano enfrentará a dos de sus figuras principales, ya que el checheno pondrá en juego el cinturón de campeón de las 185 libras, mientras que el estadounidense buscará volver a ser monarca tras su primera conquista en 2023.

Por otro lado, Joshua Van hará su primera defensa titular del peso mosca ante el japonés Tatsuro Taira. Los jóvenes intentarán robarse el show en el duelo coestelar, antes de darle paso a los gigantes, comparados con ellos, que prometen paralizar al mundo de las artes marciales mixtas y deporte en general.

La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 9 de mayo en UFC:

Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa | Peso mosca

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos | Peso mediano

– Horario: a continuación de Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa

– Transmisión: Paramount+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa – Transmisión: Paramount+ Pat Sabatini vs. William Gomis | Peso pluma

– Horario: a continuación de Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos – Transmisión: Paramount+ Roman Kopylov vs. Marco Tulio | Peso mediano

– Horario: a continuación de Pat Sabatini vs. William Gomis

– Transmisión: Paramount+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Pat Sabatini vs. William Gomis – Transmisión: Paramount+ Jim Miller vs. Jared Gordon | Peso ligero

– Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Marco Tulio

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Marco Tulio – Transmisión: Paramount+ Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki | Peso ligero

– Horario: a continuación de Jim Miller vs. Jared Gordon

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Jim Miller vs. Jared Gordon – Transmisión: Paramount+ Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov | Peso wélter

– Horario: a continuación de Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki – Transmisión: Paramount+ Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz | Peso mediano

– Horario: a continuación de Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov

– Transmisión: Paramount+

| Peso mediano – Horario: a continuación de Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Transmisión: Paramount+ King Green vs. Jeremy Stephens | Peso ligero

– Horario: a continuación de Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz – Transmisión: Paramount+ Sean Brady vs. Joaquin Buckley | Peso wélter

– Horario: a continuación de King Green vs. Jeremy Stephens

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de King Green vs. Jeremy Stephens – Transmisión: Paramount+ Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta | Peso pesado

– Horario: a continuación de Sean Brady vs. Joaquin Buckley

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Sean Brady vs. Joaquin Buckley – Transmisión: Paramount+ Joshua Van vs. Tatsuro Taira | Peso mosca

– Horario: a continuación de Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta – Transmisión: Paramount+ Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland | Peso mediano

– Horario: a continuación de Joshua Van vs. Tatsuro Taira

– Transmisión: Paramount+

En síntesis