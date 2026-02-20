Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

¿Se retira? La impactante declaración de Neymar que enciende las alarmas en Brasil

Las palabras de la estrella brasileña despertaron la preocupación en el país por el futuro del máximo referente de la Verdeamarela.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Declaraciones de Neymar hicieron encender las alarmas en Brasil
© Getty ImagesDeclaraciones de Neymar hicieron encender las alarmas en Brasil

No caben dudas que, más allá de la aparición de Vinicius Jr y Raphinha en los últimos años, la máxima referencia de Brasil en esta última década es Neymar. Lejos de la elite europea, el futbolista sigue siendo una referencia para su nación, ahora jugando para el Santos.

Publicidad

Sin embargo, en diálogo con CazéTV, envió un mensaje que preocupa a los aficionados brasileños: “No sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé que sucederá el año que viene. Puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. Ahora estoy viviendo año a año. Este año es muy importante para Santos y para la Selección Brasileña, por el Mundial, así que para mí también lo es, es un desafío muy grande“.

Repasó cómo está siendo su vuelta al Peixe: “Yo quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me guardé en algunos partidos, me cuidé un poco más. Sé que mucha gente dice muchas tonterías, pero no saben lo que sucede en del día a día, no saben cómo es”.

Tweet placeholder
Publicidad

Y continuó: “El Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho en ese sentido. Obviamente yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero terminé esperando un poco para volver al 100%,sin dolor, sin miedo, sin nada y logré volver muy bien en este último partido“.

Por otro lado, detalló: “Con mucho entrenamiento, con mucha perseverancia, que es lo que nos mueve, voy a poder alcanzar mi 100%. Eso es lo que quiero, es lo que les dije. Así que voy viviendo año a año, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé el año que viene; puede ser que llegue diciembre y quiera retirarme, no lo sé. Será lo que dicte mi corazón“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Neymar en Santos?

La arriesgada promesa de Neymar para el Mundial 2026: le mete presión a Ancelotti

ver también

La arriesgada promesa de Neymar para el Mundial 2026: le mete presión a Ancelotti

En lo que respecta al segundo ciclo del delantero de 34 años, lleva disputados 29 compromisos, siendo titular en 25 de los mismos. Marcó 11 goles y realizó 5 asistencias hasta el momento. Este año apenas jugí un duelo porque viene de recuperarse de una operación de rodilla.

Publicidad

En síntesis

  • Neymar declaró en CazéTV que podría retirarse del fútbol profesional en diciembre.
  • El futbolista brasileño juega actualmente para el Santos tras su paso por Europa.
  • Neymar confirmó que se ausentó de varios partidos para recuperarse físicamente al 100%
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Llegó el primer gol de Rapha Veiga en América: así marcó ante el Puebla
América

Llegó el primer gol de Rapha Veiga en América: así marcó ante el Puebla

Tigres perdió una chance: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026
Liga MX

Tigres perdió una chance: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Por qué no juega Alejandro Zendejas en Puebla vs. América por el Clausura 2026?
Liga MX

¿Por qué no juega Alejandro Zendejas en Puebla vs. América por el Clausura 2026?

¿Cuáles son los tres clubes de Liga MX que más jugadores aportan a la Selección Mexicana?
Selección Mexicana

¿Cuáles son los tres clubes de Liga MX que más jugadores aportan a la Selección Mexicana?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo