No caben dudas que, más allá de la aparición de Vinicius Jr y Raphinha en los últimos años, la máxima referencia de Brasil en esta última década es Neymar. Lejos de la elite europea, el futbolista sigue siendo una referencia para su nación, ahora jugando para el Santos.
Sin embargo, en diálogo con CazéTV, envió un mensaje que preocupa a los aficionados brasileños: “No sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé que sucederá el año que viene. Puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. Ahora estoy viviendo año a año. Este año es muy importante para Santos y para la Selección Brasileña, por el Mundial, así que para mí también lo es, es un desafío muy grande“.
Repasó cómo está siendo su vuelta al Peixe: “Yo quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me guardé en algunos partidos, me cuidé un poco más. Sé que mucha gente dice muchas tonterías, pero no saben lo que sucede en del día a día, no saben cómo es”.
Y continuó: “El Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho en ese sentido. Obviamente yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero terminé esperando un poco para volver al 100%,sin dolor, sin miedo, sin nada y logré volver muy bien en este último partido“.
Por otro lado, detalló: “Con mucho entrenamiento, con mucha perseverancia, que es lo que nos mueve, voy a poder alcanzar mi 100%. Eso es lo que quiero, es lo que les dije. Así que voy viviendo año a año, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé el año que viene; puede ser que llegue diciembre y quiera retirarme, no lo sé. Será lo que dicte mi corazón“.
¿Cómo está siendo el ciclo de Neymar en Santos?
En lo que respecta al segundo ciclo del delantero de 34 años, lleva disputados 29 compromisos, siendo titular en 25 de los mismos. Marcó 11 goles y realizó 5 asistencias hasta el momento. Este año apenas jugí un duelo porque viene de recuperarse de una operación de rodilla.
