El actual campeón de Muay Thai en la división de peso mosca de ONE Championship, el tailandés Rodtang Jitmuangnon, se enfrentará al actual clasificado número uno de la división de las 135 libras en ONE Championship, el también tailandés Superlek Kiatmoo9, el combate será el choque estelar de la cartelera ONE Friday Fights 34, la cual se llevará a cabo este mismo viernes, 22 de septiembre, en el mítico Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok en Tailandia.

La pelea, que es promocionada por ONE Championship, podrá ser vista a través de YouTube.

Superlek, quién es conocido como 'The Kicking Machine' y tiene 27 años de edad, se presenta al combate con un registro de 135-29 con 4 empates, mientras que en ONE Championship registra 11-1 con 4 nocauts. Habló sobre su rival, destacando sus puntos fuertes y los propios, también reconoció una amistad entre ambos y que sabían que era cuestión tiempo para que pelearan.

"Rodtang tiene muchos de sus puntos fuertes. Es duro y agresivo. He intentado estudiar sus puntos débiles, pero aún no he encontrado ninguno. Creo que tendrá algunos, pero ahora mismo no puedo decírtelo. Lo averiguaremos en el ring".

"Vi algunos comentarios en las redes sociales diciendo que Rodtang tiene más ventajas porque es un pegador pesado, y pelearemos con guantes pequeños [de 4 onzas], pero para mí, tenemos un 50-50 de posibilidades de conseguir el nocaut o ser noqueados. Y sigo creyendo que mis golpes no son más débiles que los suyos. Ese día, puede que los aficionados me vean caminar hacia Rodtang, y puede que vean a Rodtang retroceder por primera vez".

"Aunque tenga la barbilla dura como el hierro, si le atacan en un punto vulnerable, le pueden derribar. Depende de la dureza y las agallas que tenga. A mí tampoco me han noqueado nunca. Vamos a ver lo fuerte que puede golpearme y si puedo soportarlo".

"Estoy bastante unido a él. Rodtang es un buen tipo. Solíamos jugar juntos al fútbol. Es una persona humilde y divertida. Es uno de esos luchadores a los que los jóvenes deberían admirar. Solíamos bromear sobre nuestro combate, diciendo que no deberíamos pelearnos. Pero nos dimos cuenta de que tarde o temprano no podríamos evitarlo. La última vez que charlamos, hablamos de esta pelea, y él dijo: 'Espera un poco. Todavía no quiero pelear contigo'. Pero somos luchadores profesionales. Tenemos que hacer nuestro trabajo cuando el emparejador nos lance a cualquier rival".

Combates destacados de ONE Friday Fights 34 desde Tailandia

En la cartelera ONE Friday Fights 34 los tailandeses Muangthai PK Saenchai y Yodlekpet Or Atchariya se enfrentarán en un combate de Muay Thai en peso pactado a 138 libras. Mientras que Prajanchai PK Saenchai se enfrentará a Akram Hamidi en un combate de kickboxing de la división de peso paja.