El ex campeón mundial y actual clasificado mundial número uno de la división de las 170 libras en UFC, el nigeriano Kamaru Usman, se enfrentará al actual clasificado mundial número cuatro de la división de peso welter en UFC, el ruso con nacionalidad sueca y que representa a Emiratos Árabes Unidos, Khamzat Chimaev, la pelea será en la división de peso medio de UFC y será el choque co-estelar de la cartelera UFC 294, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 21 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Kamaru Usman a UFC 294?

Usman, quién es conocido como 'Nigerian Nightmare' y tiene 36 años de edad, estará haciendo su debut en la división de las 185 libras en UFC y estará buscando volver a la columna de las victorias tras perder el título mundial de la división de las 170 libras ante el británico Leon Edwards, con quién también perdió la revancha. Cortando así una racha de 19 victorias consecutivas, incluyendo 15 en UFC.

Se presenta a la pelea con un registro de 20-3 con 10 finalizaciones, 9 por nocaut y 1 por sumisión. En su carrera de poco más de ocho años y 17 peleas en UFC, ha ganado cinco bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night , gracias a su espectacular pelea contra Colby Covington y cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus victorias sobre Hayder Hassan, Rafael dos Anjos, Gilbert Burns y Jorge Masvidal.

¿Cómo llega Khamzat Chimaev a UFC 294?

Chimaev, quién es conocido como 'Borz' y tiene 29 años de edad, estará buscando establecerse como un contendiente en la división de peso medio de UFC tras fallar el corte de peso welter en su anterior pelea. En la división de las 170 libras ha peleado tres veces, mientras que en la división de las 185 libras ha peleado dos veces y tiene una pelea de peso pactado en 180 libras, todas las peleas saldadas con victorias.

Se presenta a la pelea con un registro invicto de 12-0 con 11 finalizaciones, 5 por nocaut y 6 por sumisión. En su corta carrera de poco más de tres años y seis peleas en UFC, ha ganado cinco bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Gilbert Burns y cuatro veces el Performance of the Night gracias a sus contundentes victorias sobre John Phillips, Rhys McKee, Gerald Meerschaert y Li Jingliang.

Pelea estelar y latinos presentes en UFC 294

En la cartelera UFC 294 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al ruso Islam Makhachev, quién estará exponiendo su título de la división de peso ligero ante el actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski. Mientras que los brasileros Johnny Walker, Warlley Alves y Bruno Silva tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a los rusos Magomed Ankalaev, Ikram Aliskerov y Sharabutdin Magomedov, en peleas por las divisiones de peso semicompleto, la primera, y medio, las dos últimas, respectivamente.