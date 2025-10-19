¿Cómo quedó el palmarés del Mundial Sub-20 tras la victoria de Marruecos sobre Argentina?

Con anotaciones de Yassir Zabiri por duplicado, Marruecos venció 2-0 a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital chilena, y se coronó campeón del Mundial Sub-20 2025. Es el primer título para los africanos en esta categoría.

Con esta triunfo, el cuadro africano es el 13° país que gana el torneo desde su primera disputa en 1977. Son 13 las naciones vencedoras donde, pese a la derrota, Argentina se mantiene como la máxima ganadora con 6 ediciones obtenidas.

Quien le sigue de cerca es Brasil, su máximo rival, con 5 conquistas. Luego, más lejos y con apenas 2 trofeos eneste torneo, aparecen Portugal y Serbia. Tras ellos, se sitúan 9 países con solo una copa: Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Ucrania y Marruecos.

En lo que respecta a ganadores por región, CONMEBOL es la confederación más laureada con 12 trofeos gracias a las conquistas de Argentina, Brasil y Uruguay. Segunda queda UEFA con 10 ediciones ganadas entre 8 países. En tanto, África cierra el listado con dos copas gracias a Ghana y Marruecos.

¿Cuál fue la mejor posición de México en el Mundial Sub-20?

En todo este listado no aparece la Selección Mexicana, quien en esta edición llegó hasta los cuartos de final y fue eliminada por el posterior subcampeón del torneo. Lo más lejos que llegó el Tri fue a la Final, que fue segundo en la edición debut de 1977. En esa ocasión cayó 9-8 en los penales ante la Unión Soviética (logró que heredó Rusia) tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. También fue tercero en 2011 tras vencer a Francia en el partido por el tercer lugar.