Gilberto Mora es la gran promesa de México y la opinión general indica que desde hace muchos años no aparecía un joven con el talento y el potencial que tiene la joya de Xolos. El futbolista recién cumplió los 17 años el pasado 14 de octubre y su carrera está comenzando.

Publicidad

Publicidad

No obstante, Gilberto Mora ya ha recibido los halagos de muchos protagonistas del futbol. Ahora le tocó el turno a Antonio Mohamed, el actual entrenador de Toluca, el vigente campeón de la Liga MX. El técnico argentino llenó de elogios al joven a días de enfrentarlo en el torneo.

ver también Revelan que piensan Barcelona y Real Madrid sobre el fichaje de Gilberto Mora

“Me encanta, ahora cuando vayamos a Tijuana lo vamos a cuidar un poquito más, me encanta. A los 18 años va a ser vendido, tiene una calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada”, comentó Antonio Mohamed en TUDN acerca de Gilberto Mora.

Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 (JAM Media)

Publicidad

Publicidad

Toluca primero se enfrenta este sábado con Querétaro, pero luego el próximo miércoles se cruzará con Xolos y los Diablos Rojos tendrán a Gilberto Mora como rival. El joven viene de brillar en el Mundial Sub-20, donde México quedó eliminado en cuartos de final ante Argentina.

¿Gilberto Mora al Mundial 2026?

A pesar de haber competido en el Mundial Sub-20, la lógica indica que Gilberto Mora dirá presente con la Mayor en la cita del próximo año. En este sentido, Antonio Mohamed manifestó que no importa la edad y que lo principal es la calidad del jugador.

“Tratarlo como uno más, si va con la Selección Mayor no importa la edad que tenga, con 35 o 17, es un jugador más y va a competir por un puesto. Ha pasado con jugadores en Argentina que han llegado a la selección, este chico deslumbra acá y se lo gana”, comentó el DT de Toluca.

Publicidad