Antonio Mohamed expresó su admiración hacia Gilberto Mora: “Me encanta”

Gilberto Mora ha recibido muchos elogios en el último tiempo y ahora le llegó el turno a Antonio Mohamed.

Por Patricio Hechem

Antonio Mohamed habló sobre Gilberto Mora
© Getty ImagesAntonio Mohamed habló sobre Gilberto Mora

Gilberto Mora es la gran promesa de México y la opinión general indica que desde hace muchos años no aparecía un joven con el talento y el potencial que tiene la joya de Xolos. El futbolista recién cumplió los 17 años el pasado 14 de octubre y su carrera está comenzando.

No obstante, Gilberto Mora ya ha recibido los halagos de muchos protagonistas del futbol. Ahora le tocó el turno a Antonio Mohamed, el actual entrenador de Toluca, el vigente campeón de la Liga MX. El técnico argentino llenó de elogios al joven a días de enfrentarlo en el torneo.

Me encanta, ahora cuando vayamos a Tijuana lo vamos a cuidar un poquito más, me encanta. A los 18 años va a ser vendido, tiene una calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada”, comentó Antonio Mohamed en TUDN acerca de Gilberto Mora.

Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 (JAM Media)

Toluca primero se enfrenta este sábado con Querétaro, pero luego el próximo miércoles se cruzará con Xolos y los Diablos Rojos tendrán a Gilberto Mora como rival. El joven viene de brillar en el Mundial Sub-20, donde México quedó eliminado en cuartos de final ante Argentina.

¿Gilberto Mora al Mundial 2026?

A pesar de haber competido en el Mundial Sub-20, la lógica indica que Gilberto Mora dirá presente con la Mayor en la cita del próximo año. En este sentido, Antonio Mohamed manifestó que no importa la edad y que lo principal es la calidad del jugador.

“Tratarlo como uno más, si va con la Selección Mayor no importa la edad que tenga, con 35 o 17, es un jugador más y va a competir por un puesto. Ha pasado con jugadores en Argentina que han llegado a la selección, este chico deslumbra acá y se lo gana”, comentó el DT de Toluca.

patricio hechem
Patricio Hechem
