Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

El mundo del fútbol ya comienza a hablar sobre las grandes promesas que surgieron en los últimos tiempos y que tienen todo para convertirse en los mejores jugadores del planeta. Uno de ellos, quien ya es considerado una estrella en ascenso, es nada más ni nada menos que Lamine Yamal.

La joya de 18 años que pertenece al FC Barcelona está dando que hablar desde los 16, tanto en su club como en la Selección de España, donde también es figura. Su crecimiento ha sido increíble y lo consolidó como una de las piezas más valiosas del futbol europeo.

Hace algunos meses, Yamal renovó su contrato con el Barcelona, asegurando un salario de 15 millones de euros por temporada, según el medio ABC. Esa cifra incluso podría elevarse hasta los 20 millones si cumple con una serie de objetivos deportivos acordados con el club, entre ellos títulos y rendimiento individual.

Por otro lado, aparece otro talento que ilusiona en el continente americano: Gilberto Mora, el joven mexicano de 16 años que milita en Xolos de Tijuana. Mora está brillando en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, donde fue clave para que el Tri avanzara a los octavos de final con tres goles y una asistencia en apenas tres partidos.

Según el portal Vox Informa, el mediocampista todavía percibe un salario modesto en Xolos debido a su edad. Su ingreso anual ronda los 2,4 millones de pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a 10 mil dólares por temporada.

Valor de mercado: Lamine Yamal vs. Gilberto Mora

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Lamine Yamal es actualmente el futbolista mejor cotizado del mundo en 2025, con un valor de 200 millones de euros. En tanto, Gilberto Mora figura con una tasación mucho menor, de 4,5 millones de euros.

