¿Cuándo vuelve a jugar México por el Mundial Sub-20 y qué necesita para clasificar a octavos de final?

Luego de una jornada apasionante para la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 en la que consiguió un empate agónico 2-2 ante España gracias a un doblete de Gilberto Mora, las ilusiones de avanzar a octavos de final se mantienen intactas. El elenco nacional se juega todo en el último encuentro en el que definirá su suerte de cara a lo que sigue en la prestigiosa competencia que se está disputando en Chile.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate entre México y España

El próximo partido de México y lo que necesita para clasificar

Para ir directamente al grano, el seleccionado volverá a jugar el próximo sábado 4 de octubre a las 14:00hs del Centro de México. El rival de los juveniles será Marruecos, quien ya tiene su lugar asegurado en los octavos de final. Los africanos lideran el Grupo C con seis puntos, mientras que México es escolta con dos unidades. Cierran Brasil y España con 1.

Pensando en que Marruecos ya clasificó, se podría pensar que sus principales figuras no serán exigidas en un nuevo encuentro. El dato adicional es que nadie les podrá quitar el primer puesto, por lo que México se ilusiona con obtener una victoria que le permita meterse entre los 16 mejores de la competencia sin depender de nadie.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en caso de que empate deberá esperar que ni Brasil, ni España sumen de a tres para complicar el panorama. En esta competencia el tercero también cuenta con sus oportunidades, ya que ocupando ese lugar existe la posibilidad de ser uno de los cuatro mejores que obtengan la plaza a la siguiente fase de la cita mundialista.

ver también México 2-2 España: goles y videos del partido por el Mundial Sub-20 2025

De esta manera, con mucho por ganar, los jóvenes que representan a un país entero poseen importantes posibilidades de continuar en competencia en la Copa del Mundo. Un duelo clave ante el mejor rival del grupo podría haber sido complicado en otro contexto, pero con los marroquíes ya clasificados el optimismo predomina.